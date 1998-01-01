الحمد الله: المساعدات المالية انخفضت الى 70 %

رام الله / سما /

أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أنه لا يمكن لأية قرارات، مهما كان شكلها أو مصدرها، أن تعطي شرعية للاحتلال أو الاستيطان الإسرائيليّ.

وقال الحمد الله في كلمته خلال وضع حجر الأساس للمركز التجاري "سنترو مول"، اليوم الاثنين، في رام الله، "سنكثف حراكنا القانونيّ والدبلوماسي لتفعيل آليات الحماية الدولية لشعبنا ومساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها، وسيواصل شعبنا التفافه حول الرئيس محمود عباس في مواقفه الصلبة الشجاعة لرفض كل المؤامرات والاملاءات التي تفرض علينا، وفي مقدمتها ما يسمى بصفقة القرن".

وأشار إلى أن إسرائيل، بدعم وضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، تمارس أبشع الانتهاكات، وتكثف استيطانها العسكريّ، وتستهدف التجمعات البدوية الفلسطينية بمخططات التهجير القسريّ لتمرير مخططها الاستيطاني التوسعيّ E1 لتمزيق الضفة الغربية وعزل القدس وفصلها، وتستمر في حصار غزة وقتل الأبرياء العزل من أبناء شعبنا، حيث قتلت فجر اليوم الطفل أركان ثائر مزهر أثناء اقتحام مخيم الدهيشة في بيت لحم. وتأتي كل هذه الانتهاكات تزامنا مع إقرار قانون القومية الذي يتجاهل الحقوق التاريخية لشعبنا ويكرّس التمييز واللامساواة وينتهك القوانين والشرعية الدولية".

وأضاف: "في ظل انخفاض المساعدات المالية إلى حوالي 70%، وهيمنة إسرائيل على مصادرنا وقرصنتها على أموالنا، ومحاولتها إضعاف اقتصادنا الوطني، فإننا أحوج ما يكون إلى تعظيم قدراتنا ومواردنا الذاتية واستنهاض قطاعاتنا وتعزيز فرص الاستثمار".

وتابع: "بكثير من الاعتزاز أشارككم وضع حجر الأساس لما سيكون أكبر وأضخم مركز تجاريّ في فلسطين، وإيذانا ببدء ورشة عمل وبناء وتطوير كبرى تعزز القوة الاقتصادية لبلادنا وتخلق فرص استثمار حقيقية وواعدة، وتشغل الأيدي العاملة فيها، وتنشط الحركة السياحية إليها".

وأردف الحمد الله: "أنقل لكم اعتزاز الأخ الرئيس محمود عباس بكم وأنتم تضعون في قلب مدينة رام الله، هذا المشروع الاقتصاديّ والاستثماريّ الأضخم، الذي يضاهي المراكز التجارية في العالم ويؤسس لتجربة جديدة للتسوق والترفيه في فلسطين، وأشكر القائمين على مشروع "سنترو مول"، من مجموعة أبو عين القابضة ومجموعة شركات النبالي وفارس الاستثمارية، وكل السواعد والعقول والخبرات التي تنجزه وتعمل على إخراجه إلى حيز الوجود، بمواصفات عالمية متطورة، وبما يترجم ويكرس حق شعبنا في الوجود والتنمية والتطور".

وبيّن أن الحكومة تنظر بكل اهتمام إلى مشروع "سنترو مول" وغيرها من المشاريع الاستثمارية، لما تولده من فرص عمل واستثمار هامة، وبث الشعور بالأمل وبقدرتنا على التوسع واللحاق بركب التطورات العالمية في عالم التسوق والتجارة. مشيرا إلى أن هذا المشروع جاء وليد دراسة حقيقية للتركيبة الديمغرافية في رام الله وللأثر البيئيّ والمروريّ، وللنتائج الاقتصادية الكبرى المرجوة منه لرفد وإنعاش اقتصادنا الوطنيّ".

وحضر حفل وضع حجر الاساس، إلى جانب رئيس الوزراء، محافظ رام الله والبيرة ليلى غنّام، ووزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ورئيس بلدية رام الله موسى حديد، ورئيس اتحاد الغرف التجارية خليل رزق، وأعضاء مجلس إدارة مشروع "سنترو مول"، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.