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جاريث بيل يقود مشروع ريال مدريد الجديد

الإثنين 23 يوليو 2018 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
جاريث بيل يقود مشروع ريال مدريد الجديد



وكالات / سما /

نشرت صحيفة “آس” الإسبانية تقريرًا تتحدث فيه أن الويلزي جاريث بيل سيقود ريال مدريد الجديد بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال سوق الانتقالات الصيفية.

 

وكان كريستيانو رونالدو صاحب الـ 33 عامًا قد انتقل للعب في صفوف يوفنتوس الإيطاليهذا الصيف، قادمًا من فريق ريال مدريد بمبلغ 105 مليون يورو، لمدة أربع سنوات حتى عام 2020 براتب سنوي يقدر بـ 30 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة المدريدية أن جاريث بيل سيقود ريال مدريد الجديد، بالرغم من معاناته الشديدة في السنوات الماضية بسبب إصاباته المتكررة، ولكن إدارة المرينجي تعقد عليه الآمال في الفترة المقبلة.

وأكملت الصحيفة أن بعد فشل ريال مدريد في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، أو البرازيلي نيمار دا سيلفا نجما باريس سان جيرمان الفرنسي، والشكوك التي تحوم حول تعاقد المرينجي مع البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي، فإن الوقت قد حان لظهور جاريث بيل بالشكل المنتظر منه.

وذكرت “آس” أن جاريث بيل بالرغم من إصاباته المتعددة إلا أنه مازال لاعبًا مهمًا، ويتهافت عليه الرعاة في السوق، وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية فهو رابع أكثر اللاعبين حصولاً على إيرادات عالية من الإعلانات بقيمة 40 مليون يورو في السنة، بعد كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، ونيمار.

 

وبجانب هذا فهو يحصل على 26 مليون يورو من شركة “أديداس” للمنتجات الرياضية نظير تسويق منتجاتها حتى عام 2020، بالإضافة إلى تعاقده مع رعاة آخرين وهم “BT, Nissan, Footlocker, EA Sports”.

وأكدت الصحيفة أن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو المفاجئ، جعل جاريث بيل يعود سريعًا عن قراره الذي اتخذه بشأن رحيله عن ريال مدريد، بعدما صرح بأنه سيتحدث مع وكيل أعماله حول مستقبله مع الريال عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

والآن الطريق ممهدًا لجاريث بيل لكي يقدم المستوى المنتظر منه منذ سنوات عديدة مع ريال مدريد.

#جاريث بيل #ريال مدريد

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