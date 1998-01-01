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برشلونة قد يستغنى عن فكرة التعاقد مع ويليان

الإثنين 23 يوليو 2018 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة قد يستغنى عن فكرة التعاقد مع ويليان



وكالات / سما /

كشفت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية أن إدارة نادي برشلونة الكتالوني قررت عدم دفع الكثير من الأموال في صفقة البرازيلي ويليان لاعب تشيلسي الإنجليزي، وحددت سقفًا لسعر الصفقة لا يتخطى الـ 35 مليون يورو.

وارتبط أسم الدولي البرازيلي ويليان ابن الـ 29 عامًا بالانتقال للعب في صفوف برشلونة هذا الصيف، بعد اهتمام إرنستو فالفيردي مدرب الفريق والإدارة بالتعاقد معه.

ولكن مسؤولو تشيلسي رفضوا أكثر من عرض قدمته إدارة برشلونة من أجل التعاقد مع ويليان، وكان آخر العروض يقدر بـ 60 مليون يورو حسب شبكة “سكاي سبورتس”.

ولكن أكدت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية أن مصادر مقربة من الإدارة أشارت بأن النادي لن يدفع هذه الأموال في لاعب بسن الـ 29.

وأشارت الصحيفة أن بالإشارة إلى وضع النادي المالي، والميزانية الخاصة بالفريق، فإن من المستحيل دفع 60 مليون يورو للتعاقد مع ويليان، وحددت إدارة برشلونة مبلغ لا يتخطى الـ 35 مليون يورو لحسم هذه الصفقة.

 

وأكملت الصحيفة أن إدارة برشلونة مازالت واثقة من إمكانية حسم هذه الصفقة، خاصةً وأن تشيلسي أصبح قريبًا من التعاقد مع المتألق ألكسندر جولوفين نجم منتخب روسيا.

وفي حالة تعاقد تشيلسي مع ألكسندر جولوفين، فمن الممكن أن توافق إدارة تشيلسي على بيع ويليان بمبلغ 35 مليون يورو.

#برشلونة #ويليان

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