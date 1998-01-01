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كلوب يطمئن الجماهير على محمد صلاح قبل انطلاق الموسم

الإثنين 23 يوليو 2018 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب يطمئن الجماهير على محمد صلاح قبل انطلاق الموسم



وكالات / سما /

صرح الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي بأن النجم المصري محمد صلاح بخير، ويمكنه اللعب في أي وقت، مشيرًا إلى أنه لا يشعر بأي مشاكل في كتفه بعد إصابته الأخيرة.

 

وكان محمد صلاح قد تعرض لإصابة قوية في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تدخل عليه سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني بخشونة، واضطر اللاعب المصري أن يخرج في الدقائق الأولى من الشوط الأول وهو مصاب.

ولم يقدم محمد صلاح المستوى المنتظر منه في منافسات كأس العالم 2018 التي أقيمت على الأراضي الروسية مع منتخب مصر بسبب الإصابة.

وعاد مرة أخرى محمد صلاح للانتظام للتدريبات بعد قضاء أجازته الصيفية، وأكد كلوب بأن اللاعب جاهز للمشاركة في أي وقت مع الفريق.

وتحدث كلوب للصحفيين بعدما سئل عن حالة صلاح قائلاً “كنا على اتصال دائم معه، وكان محمد صلاح بخير، ولا توجد أي مشاكل من ناحية الإصابة في كتفه”.

 

وأضاف “محمد صلاح مهم للغاية، ويعلم أن هذه هي مسيرته وأهم شيء لديه، وأياً كان ما يريده الناس منه، إذا كنت لا تستطيع فلا يمكنك أن تضغط على نفسك”.

وتابع “لكنه الآن بخير تمامًا معنا، ويبدو بأن سعيد ومليء بالفرحة بعد العودة للفريق”.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح تألق بشكل لافت في الموسم الماضي مع ليفربول، بتسجيله 44 هدفًا، وحصوله على لقب أفضل لاعب في البريميرليج، وهداف الدوري الإنجليزي.

#يورجن كلوب #محمد صلاح

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