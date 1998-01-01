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توقف محطة توليد الكهرباء بغزة كليا وساعات الفصل أكثر من 18 ساعة

الإثنين 23 يوليو 2018 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقف محطة توليد الكهرباء بغزة كليا وساعات الفصل أكثر من 18 ساعة



غزة / سما /

 أعلنت شركة توزيع كهرباء مدينة غزة، صباح اليوم، عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بعد فصل الخط الإسرائيلي الواصل لقطاع غزة.

وأضاف محمد ثابت مدير العلاقات العامة في شركة توزيع كهرباء غزة في تصريحات إذاعية، أن فصل خط من الجانب الإسرائيلي "الشعف"، سيعمل على إرباك البرنامج  ليصبح أكثر من 18 ساعة فصل و4 ساعات وصل.

يشار إلى أن محطة التوليد تعمل بمولد واحد قدرته 25 ميجا وات والذي توقف عن العمل، فيما توفر الخطوط الإسرائيلية 120 ميجا وات، بينما لا تزال الخطوط المصرية متعطلة منذ أيام، علما أن احتياج القطاع وصل إلى 500 ميجا وات تقريبًا، لا يتوفر منها سوى 145 ميجا وات.

#كهرباء #غزة #توقف

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