رئيس بايرن ميونخ : سعيد باعتزال أوزيل .. لقد كان مقرفًا !

وكالات / سما /

هاجمَ أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني بشدة اللاعب مسعود أوزيل صانع ألعاب فريق آرسنال الإنجليزي، مشيرًا إلى أنه سعيد للغاية باعتزال اللاعب دوليًا، ويعتبر نقطة ضعف الجانرز منذ سنوات.

وتعرض مسعود أوزيل صاحب الـ 29 عامًا لانتقادات كبيرة من جانب الإعلام في ألمانيا والمشجعين هناك بسبب صورة له مع رئيس تركيا قبل مشاركة منتخب المانشافت في منافسات كأس العالم 2018 التي أقيمت على الأراضي الروسية.

وأطلقت جماهير ألمانيا صافرات الاستهجان عندما لعب مسعود أوزيل مع منتخب بلاده في المونديال، وتعرض بعدها للعديد من الضغوطات مما جعله يعلن اعتزاله الدولي بشكل نهائي عقب انتهاء كأس العالم.

وتحدث أولي هونيس رئيس بايرن ميونخ عن هذا الأمر حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “أنا سعيد بأن هذا الوهم قد انتهى – اعتزال أوزيل – فهو كان يلعب بشكل مقرف منذ سنوات، ويمرر الكرات الطويلة فقط، ويخفي أدائه الباهت بالصورة الأخيرة التي جمعته مع رئيس تركيا”.

وأضاف “في كل مرة نلعب فيها أمام آرسنال، ننظر إلى أوزيل لأنه يعتبر نقطة ضعف الفريق منذ عدة سنوات، ويتألق فقط أمام سان مارينو، والـ35 مليون متابع له عبر وسائل التواصل الاجتماعية ليسوا موجودين على أرض الواقع، ويعتقدوا بأن أدائه كان استثنائيًا عندما يرسل الكرات العرضية فقط”.

الجدير بالذكر أن مسعود أوزيل كان أحد أهم اللاعبين في تشكيلة خواكيم لوف عندما أحرزت ألمانيا لقب كأس العالم في نسخة 2014 بالبرازيل.