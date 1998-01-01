المدرسة الوطنية للإدارة تفتتح دورة تدريبية في مجال المالية العامة

رام الله / سما /

افتتحت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة التابعة لديوان الموظفين العام اليوم الاثنين في مقر المدرسة بمدينة رام الله دورة تدريبية تحت عنوان " المالية العامة" وذلك باستضافة المدرب والخبير الفرنسي فرانسوا كوزان من المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة , حيث تستمر ثلاثة أيام متتالية وتتطرق لثلاثة محاور أساسية هي : -

المحور الأول : ويعالج موضوع المالية العامة والتجربة الفرنسية في هذا المضمار .

المحور الثاني : ويشمل اخلاقيات المهنة والممارسات الأخلاقية في المهن المتعددة في مجال المالية العامة بالرجوع الى التجربة الفرنسية ومقارنتها بالتجربة الفلسطينية في هذا الموضوع.

أما المحور الثالث : سيتطرق الى موضوع مكافحة الفساد وعلاقته بالمالية العامة وأهمية الشفافية المالية ووسائل المراقبة وضبط المال العام .

وتستهدف الدورة التي سيطغى عليها أسلوب تشاركي وتفاعلي بين المدرب الفرنسي من جهة والمتدربين المستهدفين من الجهة الاخرى, المشاركين في برنامج اعداد القادة الدفعة الثانية أحد اهم البرامج التي تنفذها المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة التابعة لديوان الموظفين العام.