نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (12) مواطناً من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

قال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين (12) مواطناً من الضفة الغربية.

وبين نادي الأسير في بيانه أن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدتي برقة وبيتا في محافظة نابلس وهم: أحمد إسماعيل حمايل، وسامر ياسر دغلس، وسعيد محمد حجة، ومصطفى أحمد أبو شبيب، وماهر عطا صلاح.

فيما جرى اعتقال لثلاثة مواطنين من محافظة بيت لحم وهم: جمال الصرعاوي، ومحمد أبو عياش، وراجي عوده، ومن محافظة قلقيلية اُعتقل ثلاثة مواطنين آخرين وهم: إسماعيل نضال أبو الشيخ، ومهدي داود، ومحمد فريج.

يُضاف إلى المعتقلين المواطن محمود دعيس من بلدة نوبا في محافظة الخليل.