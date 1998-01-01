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وزارة الصحة تعلن بدء تطعيم حجاج بيت الله الحرام

الإثنين 23 يوليو 2018 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة تعلن بدء تطعيم حجاج بيت الله الحرام



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، بدء تطعيم حجاج بيت الله الحرام، وذلك في جميع مديريات الصحة بالضفة الغربية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن المستودعات المركزية وزعت الطعومات على جميع المديريات، حيث بإمكان الحجاج التوجه إلى مديريات الصحة كل حسب محافظته، لأخذ التطعيم اللازم، والحصول على البطاقة الخاصة التي تثبت أخذه للتطعيم.

وأكدت جاهزية الوفد الطبي الذي سيرافق حجاج فلسطين لهذا العام، مشيرة إلى التنسيق والتعاون الكبير ما بين وزير الصحة د. جواد عواد، ووزير الأوقاف الشيخ يوسف ادعيس، لتهيئة الظروف المناسبة لحجاجنا، ورعايتهم صحيا، أثناء تأديتهم المناسك.

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