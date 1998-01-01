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وفاة المناضل "أحمد التلباني" أبو رمزي" من المغازي

الإثنين 23 يوليو 2018 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT



عبدالهادي مسلم / المغازي

توفي في ساعة متأخرة من مساء امس المناضل والقائد الفتحاوي أحمد عليان التلباني " أبو رمزي " صاحب التاريخ النضالي الطويل وأحد كوادر حركة فتح زمن الانتفاضة الأولي في مخيم المغازي عن عمر ناهز ٦٣ عاما على اثر سكتة قلبية حادة عندما كان يصلي في المسجد ويقرأ القرآن وهو جالس على الكرسي

ويتصف المرحوم ابو رمزي بأخلاقه وتسامحه وحبه للآخرين وعلاقته الوطنية الحميمة مع جميع فصائل العمل الوطني في مخيمه الذي ولد وترعرع فيه والمحافظة الوسطى

المرحوم المناضل القائد المرحوم أحمد التلباني" أبو رمزي " كان رجلا مناضلا صادق الانتماء تشهد له شوارع وازقة مخيم المغازي عندما كان يقارع الاحتلال زمن الانتفاضة الأولى و كان دائما يذكر الشهداء من اخوته طوال فترة نضاله الشهيد رياض أبو منديل والشهيد بهاء الدين سعيد واخرين سبقوه الى جنات الخلد انشاء الله .

شارك المرحوم الثلباني في القوة الضاربة والقيادة الموحدة لانتفاضة" ٨٧ "وحين كانت تحتدم المواجهات في شوارع و ساحات مخيم يحافظ على أن يكون في الصفوف الأولى حيث لا يهاب الموت و دائما بالميدان مع الملثمين يوفر لهم الأمن و الحماية و الدعم

وتعرض المرحوم للإصابة عدة مرات من قبل جنود الاحتلال كذلك أمضي في سجون ومعتقلات الاحتلال فترات مثفاوثة من الاعتقال

ويذكر ان المرحوم "ابو رمزي "شقيق رجل الاعمال الفلسطينى وصاحب مصانع العودة للبسكويت ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة الوسطى محمد الثلباني "ابو اياد "

#أحمد التلباني #المغازي

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