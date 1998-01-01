جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صافرات الإنذار تدوي بالجليل وصفد بسبب طائرة مسيرة

الإثنين 23 يوليو 2018 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صافرات الإنذار تدوي بالجليل وصفد بسبب طائرة مسيرة



القدس المحتلة / سما /

دوت صافرات الإنذار، صباح اليوم الإثنين، في منطقة الجليل الأعلى وصفد ومشارف جبل الشيخ، كما أطلقت صافرات الإنذار للمرة الثانية في منطقة الجولان المحتل.

وسمعت صافرات إنذار عدة مرات في مدينة صفد وفي مجالس محلية في الجليل ومشارف جبل الشيخ.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه لوسائل الإعلام، إنه تم إطلاق صافرات الإنذار في مدينة صفد وفي مجالس محلية في الجليل ومشارف جبل الشيخ بالجولان السوري المحتل.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن منظومة القبة الحديدية حاولت اعتراض جسم ما قادم من الجانب السوري، حيث رجحت أن الحديث يدور عن طائرة مسيرة اقتربت من أجواء البلاد.

كما أطلقت الدفاعات الجوية للسلاح الحربي الإسرائيلي صاروخا من طراز "باتريوت" صوب الجسم دون أن يبلغ إذا ما تم اعتراضه وإسقاطه.

ومساء أمس الأحد، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على محافظة حماة السورية انطلاقا من الأجواء اللبنانية، واستهدف القصف الإسرائيلي استهدف مركز البحوث العلمية في منطقة مصياف في حماة وسط سورية.

أخبار ذات صلة

undefined

القسام" للإسرائيليين: صافرات الإنذار ستكون موسيقى ساحرة مقارنة بما ستسمعونه

الشهيد محمد ايوب

صحيفة بريطانية تنشن هجوما لاذعا على اسرائيل بسبب جرائمها ضد مسيرة العودة

ارشيفية

غزة : المقاومة تطلق النار صوب طائرة تصوير اسرائيلية

مقاتلات اسرائيلية تسقط طائرة فلسطينية تابعة للقسام في غزة

حدود غزة -ارشيفية

3 إصابات في استهداف طائرة استطلاع لمطلقي الطائرات الحارقة شرق البريج

قصف- ارشيف

اصابتان باستهداف طائرة استطلاع مجموعة للمواطنين شمال القطاع

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت : الجولة القادمة ستبدأ بضربة ساحقة من اللحظة الأولى

وزير الإسكان الإسرائيلي: إسرائيل ستقضي على حماس في الحرب القادمة

تعرف على المرشح الأبرز لرئاسة أركان جيش الاحتلال!!

غزة وإسرائيل: جولة القتال الحالية انتهت بانتظار المعركة الكبرى

بعد تبرئة القضاء الفرنسي له ..دحلان: سأواجه كل من يقف وراء استهدافي بالقانون

ليبرمان: سنفتح معبر كرم أبو سالم الثلاثاء ونوسع مساحة الصيد إذا استمر الهدوء على حدود قطاع غزة

‏الشرطة تكشف ملابسات مقتل مواطن مسموما على يد زوجته في طولكرم

الأخبار الرئيسية

وفد فتح

وفد فتح يصل القاهرة للرد خطيا على الورقة المصرية و هذا ما سيطلبه ..

اركان مزهر حخيم الدهيشة بيت لحم

استشهاد الطفل اركان مزهر 15 عاما برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الدهيشة

شهيد متأثرا باصابته قبل اسبوعين خلال مسيرات العودة في غزة

ابو مرزوق- ارشيف

أبو مرزوق: اليوم تسليم رد فتح على الورقة المصرية والتي إجابت عليها حماس بالإيجاب

جندي اسرائيلي

الاحتلال يكشف: الجندي القتيل على حدود غزة كان بوضعية القنص