صافرات الإنذار تدوي بالجليل وصفد بسبب طائرة مسيرة

القدس المحتلة / سما /

دوت صافرات الإنذار، صباح اليوم الإثنين، في منطقة الجليل الأعلى وصفد ومشارف جبل الشيخ، كما أطلقت صافرات الإنذار للمرة الثانية في منطقة الجولان المحتل.

وسمعت صافرات إنذار عدة مرات في مدينة صفد وفي مجالس محلية في الجليل ومشارف جبل الشيخ.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه لوسائل الإعلام، إنه تم إطلاق صافرات الإنذار في مدينة صفد وفي مجالس محلية في الجليل ومشارف جبل الشيخ بالجولان السوري المحتل.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن منظومة القبة الحديدية حاولت اعتراض جسم ما قادم من الجانب السوري، حيث رجحت أن الحديث يدور عن طائرة مسيرة اقتربت من أجواء البلاد.

كما أطلقت الدفاعات الجوية للسلاح الحربي الإسرائيلي صاروخا من طراز "باتريوت" صوب الجسم دون أن يبلغ إذا ما تم اعتراضه وإسقاطه.

ومساء أمس الأحد، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على محافظة حماة السورية انطلاقا من الأجواء اللبنانية، واستهدف القصف الإسرائيلي استهدف مركز البحوث العلمية في منطقة مصياف في حماة وسط سورية.