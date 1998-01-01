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الإحصاء: ارتفاع العجز التجاري بنسبة 5.6% في أيار الماضي

الإثنين 23 يوليو 2018 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أظهر آخر مسح نفذه الجهاز المركزي للإحصاء حول التجارة الخارجية، ووزعت نتائجه اليوم الاثنين، أن العجز في الميزان التجاري الفلسطيني بلغ 399.3 مليون دولار أميركي في أيار الماضي، بزيادة 5.6% عن الشهر المناظر من العام 2017.

وارتفعت الصادرات الفلسطينية خلال شهر أيار من عام 2018 بنسبة 4.5% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بينما انخفضت بنسبة 1.4% مقارنة مع شهر أيار من عام 2017، حيث بلغت قيمتها 95.6 مليون دولار أميركي.

كما ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر أيار 2018 بنسبة 5.8% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 88.2% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر أيار من عام 2018. بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 4.2% مقارنة مع الشهر السابق.

في المقابل ارتفعت الواردات خلال شهر أيار من عام 2018 بنسبة 4.5% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 4.2% مقارنة مع شهر أيار من عام 2017، حيث بلغت قيمتها 494.9 مليون دولار أمريكي.

فيما انخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر أيار 2018 بنسبة 1.1% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 56% من إجمالي قيمة الواردات لشهر أيار من عام 2018. بينما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 12.7% مقارنة مع الشهر السابق.

#الإحصاء الفلسطيني

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