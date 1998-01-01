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إصابات بالاختناق ومداهمة محل صرافة في طولكرم

الإثنين 23 يوليو 2018 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

أصيب عدد من المواطنين فجر اليوم الاثنين، بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي بكثافة خلال اقتحامها مدينة طولكرم.

وذكر شهود عيان ، أن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة عند الساعة الثالثة فجرأ، وسط إطلاق القنابل الصوتية والغازية والأعيرة المطاطية، حيث وقعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال في ميدان جمال عبد الناصر، ما تسبب في اختناق عدد منهم.

وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال داهمت محل "بيت المقدس" للصرافة الذي تعود ملكيته للمواطن محمد أمين أحمد عوض، وفتشته تفتيشا دقيقا، ولم يبلغ عن اعتقالات.

#إصابات

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