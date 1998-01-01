ترامب يرد على تهديدات الرئيس الايراني: إياك وتهديد الولايات المتحدة مجددا

وكالات - سما -



حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، الرئيس الإيراني، من تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى، وذلك في أحدث رد على تهديدات أطلقها حسن روحاني مفادها بأن الحرب مع إيران هي "أم كل الحروب".

وقال ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "إلى الرئيس الإيراني روحاني. لا تحاول أبدا تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى، وإلا ستعاني من عقبات وخيمة".

وأضاف: "لم نعد دولة تتهاون مع كلماتكم المختلة بشأن العنف والموت. كن حذرا!".

وكان روحاني قد حذر نظيره الأميركي ترامب، الأحد، من مواصلة السياسات العدائية لطهران قائلا: "ينبغي أن تعلم أميركا أن السلام مع إيران هو السلام الحقيقي والحرب مع إيران هي أم كل الحروب".

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن روحاني قوله أمام حشد من الدبلوماسيين الإيرانيين: "يا سيد ترامب لا تعبث بذيل الأسد فهذا لن يؤدي إلا للندم".

تحذيرات بومبيو

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة لا تخشى استهداف النظام الإيراني على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن "إيران تدار من شيء يشبه المافيا وليس من قبل حكومة".

وأكد وزير الخارجية، الذي كان يتحدث لجمهور في ولاية كاليفورنيا مؤلف معظمه من أميركيين من أصول إيرانية، أن إطلاق محادثات مع النظام الإيراني لن يحدث إلا عندما ترى واشنطن نتائج ملموسة لتغير سياسة طهران.

وأضاف بومبيو أن روحاني ووزير الخارجية ظريف مجرد واجهتان براقتان على الصعيد الدولي لنظام الملالي الخداع.

نوه بأن ثراء زعماء إيران وفسادهم يظهران أن إيران تدار من شيء يشبه المافيا وليس من قبل حكومة، معتبرا أن هذا النظام هو "كابوس على الشعب الإيراني".