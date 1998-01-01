رئيس مستوطنة : حماس تقرر جدول أعمال المستوطنة و تتحكم في حياتنا

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس مجلس مستوطنة إسرائيلية إن حركة "حماس" هي التي تقرر جدول أعمال المستوطنة، وذلك بناء على توقيت وبدء وانتهاء إطلاق البالونات.



وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، أن عوفير ليبرمان، رئيس مجلس مستوطنة "نير عام"، صرح بأن حركة "حماس" هي التي تحدد جدول أعمال المستوطنة.



وكتبت القناة في تغريدة على "تويتر": نحن لم نقرر جدول الأعمال، ولكن حماس هي التي تقرر متى تبدأ ومتى تنتهي، بحسب رغبتها، متى تطلق بالونات الهيليوم ومتى تتوقف، وكم عدد البالونات المنطلقة، لا يمكننا أن ندع ذلك الأمر مستمرا.

