سفير فلسطين: حادثة وفاة اثنين من مواطنينا في الجزائر أخذت “أبعادا مغرضة”

غزة / سما /

عثرت السلطات الجزائرية، الأحد، على فلسطينيين متوفيان في شقتهما بعاصمة البلاد، حسب ما أعلن مسؤول بالسفارة الفلسطينية هناك.

وقال أحمد أبو شاويش، مسؤول ملف الإعلام بالسفارة الفلسطينية في الجزائر، لمراسل الأناضول، إن “السلطات الجزائرية عثرت، اليوم، على الفلسطينيين سليمان الفرا ومحمد البنا متوفيان في شقتهما بالجزائر العاصمة”.

وأكد أبو شاويش أنه “لم تكن هناك أي أثار للضرب أو الاعتداء على جثماني الفرا والبنا”.

وأوضح أن المتوفين هما من سكان قطاع غزة.

وقال لؤي عيسى، سفير فلسطين بالجزائر، مساء الأحد، إن وفاة رعيتين من بلاده كان على الأرجح بسبب الغاز والحادثة أخدت “أبعادا مغرضة ومزعجة”.

وكان عيسى يتحدث لفضائية “النهار” الجزائرية (خاصة).

وفي وقت سابق قالت مصادر من السفارة الفلسطينية بالجزائر أن السلطات المحلية عثرت على فلسطينيين متوفيان في شقتهما بعاصمة البلاد.

وقال السفير: “اعتذر لجميع الجزائريين من الرئيس إلى أصغر شخص على كل ما قيل بشان الحادثة” -التي أخذت حسبه-”أبعادا مغرضة”، في إشارة إلى تداول وسائل إعلام فرضية حدوث اغتيال.

وأضاف: “المرجح حاليا هو أن سبب الوفاة تسرب للغاز، ونحن ننتظر التقرير النهائي للطب الشرعي”.

وتابع: “الكلام الذي قيل حول الاغتيال.. هو كلام مزعج لنا كفلسطينيين لأننا مطمئنون في الجزائر”

من جانبه، قال عمر الفرا، شقيق المتوفي “سليمان”، إن “الاتصال مع شقيقي انقطع قبل يومين، ووجده أصدقائه متوفيا بشقته مع صديقه محمد البنا”.

وأوضح أن السفارة الفلسطينية بالجزائر أبلغت عائلته أن سبب الوفاة هو “الاختناق بالغاز″.

وذكر أن شقيقه مقيم في الجزائر منذ (7 أعوام)؛ حيث أنهي هناك دراسة الماجستير في العلوم السياسية تخصص علاقات دولية، ويعمل كذلك في التجارة.

في السياق نفسه، قال وائل البنا، شقيق المتوفي “محمد”، إن الأخير طبيب عام، ودرس الطب في الجزائر بمدينة وهران (شمال غرب).

وأفاد أن شقيقه وصل إلى العاصمة الجزائرية، الجمعة الماضي، ليصطحب صديقه سليمان الفرا إلى جامعته في وهران من أجل تصديق شهادته.

وأشار أن الاتصال انقطع مع شقيقه وصديقه الفرا، فجر السبت الماضي، قبل أن تبلغ العائلة الجهات المعنية بالجزائر والسفارة الفلسطينية، ليتم العثور عليهما متوفيان في شقة بالعاصمة الجزائر.

وبين أنه لم يتم إبلاغ العائلة بتفاصيل أكثر حول ظروف وفاتهما.

بدوره، قال مكتب حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في الجزائر، مساء الأحد، إن “المتوفي الفرا يبلغ من العمر (33 عاما) وهو رئيس المكتب الحركي الطلابي المركزي بالجزائر (يتبع لفتح)”.

وأوضح المكتب، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أنه “تم العثور على الفرا وصديقه محمد حميد البنا متوفيان في مسكن الأول بمنطقة زِرَالدة (غرب العاصمة)”.

ولفت أن “تحقيقات الشرطة العلمية أكدت أن سبب الوفاة هو تسرب للغاز″