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قطر تنشر خبرا سارا لاهالي قطاع غزة

الإثنين 23 يوليو 2018 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تنشر خبرا سارا لاهالي قطاع غزة



غزة / سما /

 أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، خبرا سارا لسكان قطاع غزة.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، عن "توفير شواغر لتوظيف معلمين ومعلمات في العديد من التخصصات في مجالات التعليم المدرسية في قطر".

وقال العمادي، إن "الإعلان يأتي بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر"، موضحا أن توفير الوظائف يأتي في إطار "الجهود التي تبذلها قطر لمساعدة أبناء الشعب الفلسطيني بغزة على وجه التحديد، وفي كافة القطاعات وعلى كل المستويات، خصوصا مع ما يشهده القطاع من ارتفاع حاد في معدلات البطالة".

وأكد البيان، أن "مكتب اللجنة القطرية بغزة سينسق مع كافة الوزارات والجهات المختصة بدولة قطر، من أجل تسهيل وصول المرشحين الذين سيتم قبولهم في الوظائف حال اجتيازهم كافة المراحل المحددة من قِبل وزارة التعليم والتعليم العالي بقطر من اختبارات ومقابلات وإجراءات أخرى".

ولم يفصح البيان، عن أعداد المعلمين الفلسطينيين من غزة والذين تنوي قطر توظيفهم في مدارسها.
 

#قطر #غزة

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