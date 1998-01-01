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اللوح يكشف: 40 الف فلسطيني حصلوا على الجنسية المصرية حتى 2014

الأحد 22 يوليو 2018 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللوح يكشف: 40 الف فلسطيني حصلوا على الجنسية المصرية حتى 2014



القاهرة/سما/

كشف السفير الفلسطيني لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح، اليوم الأحد، أن نحو 40 ألف فلسطيني حصلوا على الجنسية المصرية حتى العام 2014.

وقال اللوح لموقع العربية نت: "ربما زاد هذا العدد خلال السنوات الأربع الماضية، وهؤلاء يتنقلون باستمرار بين فلسطين ومصر لزيارة أسرهم وذويهم".

وأضاف أن "مصر تذلل كافة العقبات التي تواجه الفلسطينيين المقيمين في مصر، أو الراغبين في زيارتها للدراسة والعلاج، فالطالب الفلسطيني الحاصل على الثانوية العامة من فلسطين ويرغب في الدراسة بالجامعات المصرية يسدد نصف الرسوم فقط المقررة على الأجانب، والفلسطيني الراغب في العلاج يمكنه التسجيل في وزارة الصحة الفلسطينية، للتحويل للمستشفيات المصرية".

وأشار اللوح إلى أن مستشفيات مصر سواء في العريش والقاهرة والجيزة أصبحت تستقبل المرضى الفلسطينيين، وجرحى مسيرات العودة، وتوفر لهم مصر كافة الرعاية اللازمة.

#مصر #جنسية

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