جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

7 مليون دولار مجموع منح ومساعدات جامعة القدس

الأحد 22 يوليو 2018 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
7 مليون دولار مجموع منح ومساعدات جامعة القدس



القدس المحتلة/سما/

 أصدرت جامعة القدس تقريرها السنوي العام والذي يظهر فيه أنها وفرت حوالي 7 مليون دولار خلال العام الأكاديمي 2017/2018 على شكل منح ومساعدات مالية لطلبتها، حيث بلغ مجموع المنح والمساعدات المباشرة حوالي 5 مليون دولار، اضافة الى حوالي 2 مليون دولار كمنح ومساعدات غير مباشرة من خلال وزارة التربية والتعليم العالي يستفيد منها الطلبة على شكل قروض.ويظهر التقرير ان قرابة 5013 طالب وطالبة، أي ما يعادل 52% من طلبة درجة البكالوريوس في مختلف التخصصات، قد استفادوا من هذا البرنامج، ليكون بذلك برنامج المنح والمساعدات المالية الذي توفره جامعة القدس الأوسع في فلسطين.

وقال رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك أن الجامعة تعمل باستمرار على توسعة هذا البرنامج وتجنيد الأموال لصالحه من المانحين ومن أصدقاء جامعة القدس في الوطن والخارج، مشيراً إلى أن الجهد المستمر الذي تبذله الجامعة في سبيل توسعة هذا البرنامج ينبع من التزامها المبدأي الذي لطالما تمسكت به والمتمثل بتوفير التعليم الجامعي لكافة الطلبة الذين يحققون الشروط الأكاديمية بمعزل عن القدرة المالية، الأمر الذي تمكنت الجامعة من تنفيذه باستمرار على مدار السنوات الماضية.

وفي هذا الاطار، عبّر أ.د. أبو كشك عن شكره لكافة الأفراد والمؤسسات المانحة التي تساهم كل عام في تعزيز واستدامة هذا البرنامج الذي يمكن الاف الطلبة سنويا من اكمال دراستهم في جامعة القدس.وتجدر الاشارة الى ان جامعة القدس تتميز بين الجامعات الفلسطينية بشملها للطلبة الجدد في برامج المنح والمساعدات المالية، اذ تشترط الكثير من الجامعات الأخرى قضاء فصل دراسي واحد على الاقل قبل امكانية الاستفادة من هذه البرنامج، بينما تتيح جامعة القدس للطلبة الجدد امكانية الاستفادة من المنح والمساعدات، وذلك من خلال تعبئة نموذج خاص بالمنح والمساعدات مرفق مع طلب الالتحاق بالجامعة، اضافة الى نموذج مسح اجتماعي، يتبين من خلاله مقدرة الطالب المالية، والذي يتقرر على أساسه مقدار المنحة او المساعدة التي تقدمها جامعة القدس لهم.

هذا وكانت جامعة القدس قد فتحت باب القبول لأكثر من 120 برنامج بكالوريوس وماجستير في تخصصات الطب، طب الأسنان، الصيدلة، المهن الصحية، الهندسة، الحقوق، الدراسات الثنائية، العلوم والتكنولوجيا، الصحة العامة، الاداب والعلوم الحرة في كلية القدس بارد، الأعمال والاقتصاد، الدعوة وأصول الدين، القرآن، الآداب، والعلوم التربوية.ويستطيع الطلبة الحصول على طلب الالتحاق في جامعة القدس من حرم الجامعة الرئيس في ابو ديس او من كلية هند الحسيني في الشيخ جراح، او من احد فروع البنك العربي في كافة المحافظات، ومن ثم تعبئة الطلب الكترونيا والذي يشمل نموذج المسح الأجتماعي، والذي يمكن تعبئته من خلال صفحة القبول التابعة لجامعة القدس على http://admission.alquds.edu/ar

أخبار ذات صلة

الاونروا

واشنطن ستمنح الأونروا 60 مليون دولار وستحجب عنها 65 مليون دولار حاليا

الرئيس عباس واوباما

اوباما حول 221 مليون دولار للفلسطينيين في اللحظة الأخيرة رغم المعارضة

مليون دولار لمستشفى رفيديا

صور: زيارة مفاجئة و مليون دولار لمستشفى رفيديا في نابلس

المفوض العام للأونروا

الأونروا تطلق مناشدة لدعم عاجل بـ 800 مليون دولار

الانروا

واشنطن تجمد 125 مليون دولار من مساهمتها في ميزانية وكالة الاونروا

الاونروا

بلجيكا تتعهد بدفع 23 مليون دولار للاونروا دعما للفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل : طرف اخر غير حماس قتل الجندي قرب سياج غزة الفاصل

الاحتلال يوصي بفتح كرم ابو سالم وتوسيع منطقة الصيد ..ومصر انقذت حماس من التصفية

الجيش الإسرائيلي يجلي اصحاب الخوذ البيضاء في عملية سرية للاردن

يديعوت : الجولة القادمة ستبدأ بضربة ساحقة من اللحظة الأولى

اشتيه : الورقة المصرية متفق عليها بين "مصر وحماس" ونحن لسنا جزء منها حتى الان

اسرائيل تقرر انشاء جيش الجنوب في منطقة القنيطرة بالجولان غالبيته من تنظيم داعش

غزة وإسرائيل: جولة القتال الحالية انتهت بانتظار المعركة الكبرى

الأخبار الرئيسية

جندي اسرائيلي

الاحتلال يكشف: الجندي القتيل على حدود غزة كان بوضعية القنص

إسرائيل تقصف مركز بحوث علمية في ريف حماة وسط سوريا

محمد اشتية

اشتيه : الورقة المصرية متفق عليها بين "مصر وحماس" ونحن لسنا جزء منها حتى الان

غالانت - ارشيف

وزير الإسكان الإسرائيلي: إسرائيل ستقضي على حماس في الحرب القادمة

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان: سنفتح معبر كرم أبو سالم الثلاثاء ونوسع مساحة الصيد إذا استمر الهدوء على حدود قطاع غزة