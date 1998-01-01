7 مليون دولار مجموع منح ومساعدات جامعة القدس

القدس المحتلة/سما/

أصدرت جامعة القدس تقريرها السنوي العام والذي يظهر فيه أنها وفرت حوالي 7 مليون دولار خلال العام الأكاديمي 2017/2018 على شكل منح ومساعدات مالية لطلبتها، حيث بلغ مجموع المنح والمساعدات المباشرة حوالي 5 مليون دولار، اضافة الى حوالي 2 مليون دولار كمنح ومساعدات غير مباشرة من خلال وزارة التربية والتعليم العالي يستفيد منها الطلبة على شكل قروض.ويظهر التقرير ان قرابة 5013 طالب وطالبة، أي ما يعادل 52% من طلبة درجة البكالوريوس في مختلف التخصصات، قد استفادوا من هذا البرنامج، ليكون بذلك برنامج المنح والمساعدات المالية الذي توفره جامعة القدس الأوسع في فلسطين.

وقال رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك أن الجامعة تعمل باستمرار على توسعة هذا البرنامج وتجنيد الأموال لصالحه من المانحين ومن أصدقاء جامعة القدس في الوطن والخارج، مشيراً إلى أن الجهد المستمر الذي تبذله الجامعة في سبيل توسعة هذا البرنامج ينبع من التزامها المبدأي الذي لطالما تمسكت به والمتمثل بتوفير التعليم الجامعي لكافة الطلبة الذين يحققون الشروط الأكاديمية بمعزل عن القدرة المالية، الأمر الذي تمكنت الجامعة من تنفيذه باستمرار على مدار السنوات الماضية.

وفي هذا الاطار، عبّر أ.د. أبو كشك عن شكره لكافة الأفراد والمؤسسات المانحة التي تساهم كل عام في تعزيز واستدامة هذا البرنامج الذي يمكن الاف الطلبة سنويا من اكمال دراستهم في جامعة القدس.وتجدر الاشارة الى ان جامعة القدس تتميز بين الجامعات الفلسطينية بشملها للطلبة الجدد في برامج المنح والمساعدات المالية، اذ تشترط الكثير من الجامعات الأخرى قضاء فصل دراسي واحد على الاقل قبل امكانية الاستفادة من هذه البرنامج، بينما تتيح جامعة القدس للطلبة الجدد امكانية الاستفادة من المنح والمساعدات، وذلك من خلال تعبئة نموذج خاص بالمنح والمساعدات مرفق مع طلب الالتحاق بالجامعة، اضافة الى نموذج مسح اجتماعي، يتبين من خلاله مقدرة الطالب المالية، والذي يتقرر على أساسه مقدار المنحة او المساعدة التي تقدمها جامعة القدس لهم.

هذا وكانت جامعة القدس قد فتحت باب القبول لأكثر من 120 برنامج بكالوريوس وماجستير في تخصصات الطب، طب الأسنان، الصيدلة، المهن الصحية، الهندسة، الحقوق، الدراسات الثنائية، العلوم والتكنولوجيا، الصحة العامة، الاداب والعلوم الحرة في كلية القدس بارد، الأعمال والاقتصاد، الدعوة وأصول الدين، القرآن، الآداب، والعلوم التربوية.ويستطيع الطلبة الحصول على طلب الالتحاق في جامعة القدس من حرم الجامعة الرئيس في ابو ديس او من كلية هند الحسيني في الشيخ جراح، او من احد فروع البنك العربي في كافة المحافظات، ومن ثم تعبئة الطلب الكترونيا والذي يشمل نموذج المسح الأجتماعي، والذي يمكن تعبئته من خلال صفحة القبول التابعة لجامعة القدس على http://admission.alquds.edu/ar