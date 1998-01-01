روحاني: لا تلعب بالنار يا ترامب والحرب معكم ستكون ام كل الحروب

طهران /وكالات /

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الأمريكي إلى تجنب "اللعب بالنار"، محذرا من أن الحرب مع بلاده ستكون "أم كل الحروب".

وقال روحاني مخاطبا ترامب في كلمته أمام الدبلوماسيين الإيرانيين في طهران اليوم الأحد: "السيد ترامب! نحن رجال الكرامة والشرف وكافلو أمن الممر الملاحي للمنطقة على مر التاريخ فلا تلعب بالنار لأنك ستندم".

واعتبر روحاني أن الحكومة الأمريكية الحالية "تصارع العالم وتصارع مصالحها الوطنية في آن واحد"، محذرا واشنطن من أن "السلام معنا هو السلام الحقيقي والحرب معنا هي أم كل الحروب".

وقال روحاني إنه "كلما حاولت ​أوروبا​ الاقتراب أكثر من الاتفاق معنا، يعرقل ​البيت الأبيض​ بذلك"، مشيرا إلى أنه "في الظروف الجديدة نسعى إلى تصحيح العلاقات مع ​السعودية​ والإمارات​ والبحرين".

وفي هذا الصدد كذلك، أكد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي أمس السبت على جدية التهديدات، التي سبق وأطلقتها القيادة الإيرانية حول تعطيلها تصدير النفط من المنطقة في حال تقييد تصدير النفط الإيراني.