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اندلاع حريق على مدخل العيزرية يتسبب بأزمة مرورية

الأحد 22 يوليو 2018 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
اندلاع حريق على مدخل العيزرية يتسبب بأزمة مرورية



القدس/سما/

اندلع مساء اليوم الأحد، حريق كبير داخل مجمع خردة عند مدخل بلدة العيزرية جنوب شرق القدس.

وأفاد شهود عيان أن عدداً كبيراً من طواقم الإطفاء الفلسطينية، والإسرائيلية تواجدت بالمكان للسيطرة على الحريق.

وتسبب الحريق بأزمة سير خانقة، بالطريق المؤدية إلى العيزرية، والمحاذية لمستوطنة معالي الدوميم، ما دعى سلطات الاحتلال إلى فتح بوابة فرعية "طريق كيدار" لمرور السيارات عبرها.

يشار إلى أن البوابة التي تم فتحها من قبل سلطات الاحتلال والتي تمر بطريق مستوطنة "كيدار" تم اغلاقها منذ نحو 10 سنوات، ما تسبب بضغط مروري شبه يومي على مدخل بلدة العيزرية الرئيسي.

#حريق #القدس

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