"إسرائيل" تشن هجوماُ لاذعا "CNN" و"BBC"

هاجمت خارجية الاحتلال شبكة الأخبار الأمريكية (CNN)، وهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، بسبب تغطيتهما للأحداث الأخيرة في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، أن "CNN" كتبت في عنوانها "إسرائيل تقصف غزة ومصرع جندي بالرصاص".

ورداً على التغطية، قال المتحدث باسم خارجية الاحتلال، عمانوئيل نحشون: "(سي إن إن) لم تبلغ رواد صفحتها على موقع تويتر، أن جنديًا إسرائيليًا قُتل بنيران حماس، وإنما ادعت أن الضربات الجوية في غزة جاءت بعد اختراق السياج بين غزة وإسرائيل".

ولقي جندي إسرائيلي مصرعه برصاص قناص فلسطيني في قطاع غزة، مساء الجمعة، شنّ على إثرها جيش الاحتلال عشرات الغارات على مواقع تتبع للمقاومة، أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين.

وأضاف نحشون، في تغريدة على "تويتر": "لا يا CNN، لقد أخطأتم وهذه ليست المرة الأولى، هجمات الجيش الإسرائيلي كانت رداً على مقتل جندي إسرائيلي بنيران حماس، أنتم تتلاعبون عندما لا تنشرون الحقائق".

كما أعاد "نحشون" نشر تغريدة لـ"عمري كيرن" مستشار عضو مجلس الشيوخ الأمريكي تيد كروز، قال فيها إن "BBC عرضت الأحداث في غزة بصورة محرفة".

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن نحشون قوله إن "وزارة الخارجية ترصد 24 ساعة ولن تسمح لوسائل الإعلام الدولية لتحريف تغطية الأحداث في إسرائيل والمنطقة، ونرد على كل العناوين المضللة ونطلب تصحيحها بشكل فوري".