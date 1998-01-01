جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التربية" تطلق ملتقى أصدقاء الإعلام التربوي

الأحد 22 يوليو 2018 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة، اليوم الأحد، فعاليات ملتقى أصدقاء الإعلام التربوي الأول، تحت شعار "القدس عاصمة فلسطين الأبدية".

دعا الوزير صبري صيدم -وفق بيان للوزارة وصل "صفا" الإعلام الفلسطيني إلى الالتفاف حول القضايا التربوية، ومواجهة انتهاكات الاحتلال وتحريضه المتواصل ضد النظام التعليمي.

وشدد صيدم الذي جاء الملتقى برعايته ومشاركته على دور الإعلام ورسالته، وضرورة الالتزام بمعايير العمل الصحفي المهنية والانتصار للحقيقة.

وأشاد بالجهود التي تقودها الوزارة، عبر الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة، من أجل مأسسة شراكة حقيقية ومستدامة مع مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الشريكة بما يسهم في خدمة المنطلقات التربوية التطويرية.

وأعرب صيدم عن شكره للقائم بأعمال وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين وجميع الإعلاميين والمؤسسات الشريكة، مؤكدًا على أهمية توظيف كافة الإمكانات والاهتمام بمخرجات هذا الملتقى وديمومة عقده؛ ليشكل حالة تفاعلية مستدامة.

من جانبه، أكد القائم بأعمال وزارة الإعلام فايز أبو عيطة أن إصرار سلطات الاحتلال على تدمير البنية التحتية للتعليم من خلال هدم المدارس وإغلاقها وتهويد مناهج القدس وما يرافقها من انتهاكات مستمرة بحق الصحفيين في الميدان يحتاج إلى مد جسور من التعاون مع الأطراف ذات العلاقة لإيصال رسالة الشعب الفلسطيني عبر الإعلام.

وقال: "إن محاولات الاحتلال منع نقل الحقيقة وقوانينه العنصرية الأخيرة كقانون منع التصوير وتقييد النشر الالكتروني لن يثني حراس الحقيقة عن مهمتهم الوطنية".

وشدد على أن الإعلام الفلسطيني سيواجه بقوة التحريض الإسرائيلي على المناهج التعليمية، لافتاً إلى دور التثقيف التربوي والإعلامي في هذا الإطار.

وعبر أبو عيطة عن افتخاره بالشراكة الفاعلة بين الوزارتين في هذا الملتقى وغيره من الفعاليات والبرامج المشتركة للنهوض بالواقع الإعلامي بفلسطين، معلناً عن دعم وزارة الإعلام وتوظيف إمكاناتها المتوافرة لهذا الملتقى من أجل ضمان إنجاحه.

#اعلام تربوي #تربية

أخبار ذات صلة

مهنّد يونس

"نحبّك بوجودك الناقص".. صور: أصدقاء مهنّد الذي أفجع بانتحاره غزة يكتبون رثاءه !

طلاب - ارشيفية

بيان هام من "التربية" بخصوص منح المغرب

وطنية

"الوطنية موبايل" تطلق أعمالها في غزة الثلاثاء المقبل

سرايا القدس

فيديو: سرايا القدس تطلق كليب "رهن الاشارة" ماذا يتضمن ؟

الطائرات الورقية

طائرة إسرائيلية تطلق "صاروخًا تحذيريًا" باتجاه مطلقي الطائرات الورقية

فيوجن

"فيوجن" تطلق حملة تخفيض خاصة لمشتركي الانترنت في ظل انقطاع رواتب موظفي غزة

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل : طرف اخر غير حماس قتل الجندي قرب سياج غزة الفاصل

الاحتلال يوصي بفتح كرم ابو سالم وتوسيع منطقة الصيد ..ومصر انقذت حماس من التصفية

الجيش الإسرائيلي يجلي اصحاب الخوذ البيضاء في عملية سرية للاردن

يديعوت : الجولة القادمة ستبدأ بضربة ساحقة من اللحظة الأولى

اشتيه : الورقة المصرية متفق عليها بين "مصر وحماس" ونحن لسنا جزء منها حتى الان

اسرائيل تقرر انشاء جيش الجنوب في منطقة القنيطرة بالجولان غالبيته من تنظيم داعش

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

جندي اسرائيلي

الاحتلال يكشف: الجندي القتيل على حدود غزة كان بوضعية القنص

محمد اشتية

اشتيه : الورقة المصرية متفق عليها بين "مصر وحماس" ونحن لسنا جزء منها حتى الان

غالانت - ارشيف

وزير الإسكان الإسرائيلي: إسرائيل ستقضي على حماس في الحرب القادمة

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان: سنفتح معبر كرم أبو سالم الثلاثاء ونوسع مساحة الصيد إذا استمر الهدوء على حدود قطاع غزة

مسيرة العودة - غزة

غزة وإسرائيل: جولة القتال الحالية انتهت بانتظار المعركة الكبرى