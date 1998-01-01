"التربية" تطلق ملتقى أصدقاء الإعلام التربوي

رام الله/سما/

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة، اليوم الأحد، فعاليات ملتقى أصدقاء الإعلام التربوي الأول، تحت شعار "القدس عاصمة فلسطين الأبدية".

دعا الوزير صبري صيدم -وفق بيان للوزارة وصل "صفا" الإعلام الفلسطيني إلى الالتفاف حول القضايا التربوية، ومواجهة انتهاكات الاحتلال وتحريضه المتواصل ضد النظام التعليمي.

وشدد صيدم الذي جاء الملتقى برعايته ومشاركته على دور الإعلام ورسالته، وضرورة الالتزام بمعايير العمل الصحفي المهنية والانتصار للحقيقة.

وأشاد بالجهود التي تقودها الوزارة، عبر الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة، من أجل مأسسة شراكة حقيقية ومستدامة مع مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الشريكة بما يسهم في خدمة المنطلقات التربوية التطويرية.

وأعرب صيدم عن شكره للقائم بأعمال وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين وجميع الإعلاميين والمؤسسات الشريكة، مؤكدًا على أهمية توظيف كافة الإمكانات والاهتمام بمخرجات هذا الملتقى وديمومة عقده؛ ليشكل حالة تفاعلية مستدامة.

من جانبه، أكد القائم بأعمال وزارة الإعلام فايز أبو عيطة أن إصرار سلطات الاحتلال على تدمير البنية التحتية للتعليم من خلال هدم المدارس وإغلاقها وتهويد مناهج القدس وما يرافقها من انتهاكات مستمرة بحق الصحفيين في الميدان يحتاج إلى مد جسور من التعاون مع الأطراف ذات العلاقة لإيصال رسالة الشعب الفلسطيني عبر الإعلام.

وقال: "إن محاولات الاحتلال منع نقل الحقيقة وقوانينه العنصرية الأخيرة كقانون منع التصوير وتقييد النشر الالكتروني لن يثني حراس الحقيقة عن مهمتهم الوطنية".

وشدد على أن الإعلام الفلسطيني سيواجه بقوة التحريض الإسرائيلي على المناهج التعليمية، لافتاً إلى دور التثقيف التربوي والإعلامي في هذا الإطار.

وعبر أبو عيطة عن افتخاره بالشراكة الفاعلة بين الوزارتين في هذا الملتقى وغيره من الفعاليات والبرامج المشتركة للنهوض بالواقع الإعلامي بفلسطين، معلناً عن دعم وزارة الإعلام وتوظيف إمكاناتها المتوافرة لهذا الملتقى من أجل ضمان إنجاحه.