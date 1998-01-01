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للاسبوع الثاني.. الاحتلال يشدد الخناق على غزة

الأحد 22 يوليو 2018 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
للاسبوع الثاني.. الاحتلال يشدد الخناق على غزة



غزة/سما/

ذكر رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى قطاع غزة التابعة للسلطة الفلسطينية رائد فتوح اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال شددت من فرض تقليصات على إدخال البضائع إلى قطاع غزة للأسبوع الثاني.

وذكر فتوح، أن معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد مع القطاع لا يعمل إلا بالحد الأدنى من إدخال البضائع منذ الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال شددت حظر إدخال كافة أنواع البضائع ومواد الخام مع بداية الأسبوع الثاني باستثناء المواد التموينية الأساسية وأصناف أدوية عند الاحتياج.

وقلصت "إسرائيل" الأسبوع الماضي إدخال البضائع لقطاع غزة ومنع التصدير كلياً، وفي حينه تحدثت مصادر "إسرائيلية" أن هذه الإجراءات ستستمر حتى اليوم (الأحد) فقط.

#حصار #غزة #احتلال #معابر

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