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صفقة القرن هي سراب

الرجوب: لمسنا جدية واضحة من مصر وحماس لإنجاز مصالحة حقيقية

الأحد 22 يوليو 2018 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب: لمسنا جدية واضحة من مصر وحماس لإنجاز مصالحة حقيقية



رام الله/سما/

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب أن ما ستقدمه فتح لمصر خلال الأيام القادمة بشأن المصالحة الوطنية فيه استعداد واضح لشراكة وبناء وحدة وطنية لإنهاء الانقسام والتشرذم بين شقي الوطن.

وقال الرجوب للإذاعة الرسمية، ظهر اليوم الاحد، لقد لمسنا هذه المرة جدية واضحة من الجانب المصري وحركة حماس كذلك لإنجاز مصالحة حقيقية، مطالبا حماس في ذات السياق بتغليب المصلحة الوطنية العليا على الأجندة التنظيمية والشخصية والاستفادة من التجارب السابقة.

وبخصوص ما تسمى صفقة القرن، أوضح الرجوب أنها سراب، مشيرا إلى أنه اذا لم يكن هناك قبول عربي وشراكة فلسطينية في هذه الصفقة فإنها لن تمر، مؤكدا أن الموقف العربي ثابت بهذا الشأن وينسجم تماما مع موقف القيادة الفلسطينية.

#فتح #عباس #مصالحة

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