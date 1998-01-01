جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الرزاز: لستُ خائفاً ولا حصانة لفاسد

الأحد 22 يوليو 2018 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرزاز: لستُ خائفاً ولا حصانة لفاسد



وكالات

أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم الأحد، أنه أخذ الضوء الأخضر من الملك عبد الله الثاني، منذ أن شرع في تشكيل حكومته، للمضي بفتح ملف الفساد، وأيا كانت الأسماء المتورطة فيه.

ورد الرزاز على سؤال بعد تأكيده فتح باب ملفات الفساد على مصراعيه، "هل أنت خائف يا دولة الرئيس؟"، قائلا: "أعوذ بالله ... أنا داخل انتحاري بهذا الموضوع".

وأضاف الرزاز في المكالمة الهاتفية التي أجرتها معه وكالة "سرايا" الإخبارية الأردنية: "عناوين الفساد واضحة، وليس من العدل أن نبدأ بمطالبة المواطنين بزيادة الضرائب ونحن لم نفتح ملفات فساد بعد"، مؤكدا أن "لا حصانة لفاسد".

وذكرت الوكالة الأردنية، أن الرزاز أكد لها أنه لن يقبل أي وساطات في أي قضية فساد بما فيها قضية تهريب السجائر التي أثيرت منذ أمس الأول، مشددا على أن الأجهزة الأمنية والجمارك تقوم بواجبها بهذا الخصوص، وأنها قامت خلال اليومين الماضيين بمداهمات ناجحة لكشف ملابسات هذه القضية التي من حق الناس أن يعرفوا تفاصيلها وتفاصيل غيرها من قضايا الفساد.

وقال:" نحن نعمل تحت الشمس والقضية توسعت كما نرى ولم تعد قضية واحدة ... المواطنون يتصلون لا من أجل التوسط بل لكي يوصلون معلومات إضافية، وهذا مؤشر إيجابي".

وتابع:" أنا أدرك أن الأمور ليست سهلة، ولكن نحن نريد فتح ملفات فساد نحقق فيها ونحيلها للقضاء حتى يشعر المواطن بأننا جادون في هذا المضمار ويشعر بالعدالة، وأن من حقه رؤية أن لا حصانة لفاسد كي يطمئن ويشعر بالأمان".

#الاردن #الرزاز #فساد

أخبار ذات صلة

8xznU

الاردن: حكومة الرزاز تحصل على ثقة مجلس النواب

محكمة بريطانية: لا حصانة قانونية لابن ملك البحرين في بريطانيا

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل : طرف اخر غير حماس قتل الجندي قرب سياج غزة الفاصل

الاحتلال يوصي بفتح كرم ابو سالم وتوسيع منطقة الصيد ..ومصر انقذت حماس من التصفية

الجيش الإسرائيلي يجلي اصحاب الخوذ البيضاء في عملية سرية للاردن

اسرائيل تقرر انشاء جيش الجنوب في منطقة القنيطرة بالجولان غالبيته من تنظيم داعش

اشتيه : الورقة المصرية متفق عليها بين "مصر وحماس" ونحن لسنا جزء منها حتى الان

أسعار صرف العملات

صور .. اكثر من الف مستوطن يقتحمون الأقصى في ذكرى ما يسمى بخراب الهيكل

الأخبار الرئيسية

جندي اسرائيلي

الاحتلال يكشف: الجندي القتيل على حدود غزة كان بوضعية القنص

محمد اشتية

اشتيه : الورقة المصرية متفق عليها بين "مصر وحماس" ونحن لسنا جزء منها حتى الان

غالانت - ارشيف

وزير الإسكان الإسرائيلي: إسرائيل ستقضي على حماس في الحرب القادمة

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان: سنفتح معبر كرم أبو سالم الثلاثاء ونوسع مساحة الصيد إذا استمر الهدوء على حدود قطاع غزة

مسيرة العودة - غزة

غزة وإسرائيل: جولة القتال الحالية انتهت بانتظار المعركة الكبرى