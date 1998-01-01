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الجامعة العربية تؤكد ضرورة تطوير عمل المنظمات العربية لدعم العمل المشترك

الأحد 22 يوليو 2018 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية تؤكد ضرورة تطوير عمل المنظمات العربية لدعم العمل المشترك



القاهرة/سما/

أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاقتصادية السفير كمال حسن على، ضرورة تطوير عمل المنظمات العربية، فى ضوء المتغيرات الحالية التى تشهدها المنطقة العربية، مشيرة إلى أن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهد من خلال هذه المنظمات باعتبارها أذرع فنية لعمل جامعة الدول العربية.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة 27 للجنة التنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى، والتى انطلقت اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة ممثل المملكة العربية السعودية المستشار حسين بن شويش الشويش المشرف على إدارة العلاقات العربية والإسلامية بوزارة المالية، وبمشاركة جميع الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة والأمانة العامة للجامعة العربية.

وأكد السفير كمال حسن أهمية عمل هذه اللجنة فى منظومة العمل العربى المشترك وهى اللجنة التى شكلها المجلس الاقتصادى والاجتماعى لمناقشة القضايا المالية والإدارية والنظم الخاصة بعمل المنظمات العاملة فى نطاق جامعة الدول العربية، وترفع هذه اللجنة توصياتها إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى.

من جانبه قال المستشار أول محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، أن الاجتماع يناقش على مدى خمسة أيام عدد من البنود، أهمها الموازنات والخطط والبرامج للمنظمات العربية المتخصصة للعامين 2018-2019.

وأضاف فى تصريح له اليوم على هامش الاجتماع، أن الاجتماع ناقش أيضا تعديل اتفاقيات الإنشاء للمنظمات العربية المتخصصة بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح الموحدة للمنظمات العربية المتخصصة وقرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى الخاصة بمنظمات العمل العربى المشترك.

وأشار إلى أنه سيتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة التقرير الدورى عن مشاركة الأمانة العامة للجامعة فى اجتماعات المنظمات العربية المتخصصة وأيضا مناقشة البرنامج الآلى المحاسبى الموحد للمنظمات العربية المتخصصة، ومن المقرر أن ترفع هذه الدورة توصياتها للدورة القادمة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى المقرر عقدها فى سبتمبر المقبل.

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