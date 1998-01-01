الخليل: كلية الطب الحكومية تعلن بدء استكمال تقديم طلبات التسجيل

وقال عميد الكلية البروفيسور غسان أبو حجلة في، بيان صحفي،: "على الطلبة الراغبين باستكمال إجراءات تقديم طلب التسجيل الحضور شخصياً إلى مبنى عمادة وإدارة الكلية الكائن في الخليل، شارع وادي التفاح، مقابل عين عرب، مصطحبين معهم، كشفا مصدقا عن علامات الثانوية العامة، وصورة عن الهوية الشخصية، وشهادة الميلاد الأصلية أو صورة مصدقة عنها، وصورتين شخصيتين، علماً بأن رسوم تقديم الطلب للالتحاق بالكلية هو 30 ديناراً أردنياً".