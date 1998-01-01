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الجزائر: اسرائيل تتمادى بإنكار الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني

الأحد 22 يوليو 2018 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT



وكالات

أدانت الجزائر، مصادقة الكنيست الاسرائيلية، على "قانون الدولة القومية"، الذي يكرس التوجهات العنصرية لسلطات الاحتلال.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن اسرائيل تتمادى في إنكار الحقوق التاريخية والقانونية المشروعة للشعب الفلسطيني، التي كان آخرها مصادقة الكنيست على "قانون الدولة القومية".

وأضافت أن إقبال الكنيست على هذه الخطوة الخطيرة, فضلا عن كونه محاولة جديدة لطمس الحق الثابت للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واسترجاع حقوقه المسلوبة, فإن من شأنه تعقيد الوضع الحالي وخلق تداعيات على المنطقة برمتها وتقويض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إعادة بعث مسار السلام بما يضمن حلا شاملا ودائما وعادلا للقضية الفلسطينية.

#احتلال #اسرائيل #الجزائر

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