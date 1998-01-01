القوي الوطنية تؤكد علي استمرار مسيرات العودة

غزة/سما/

أكدت لجنة المتابعة للقوي الوطنية والاسلامية علي استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار وكافة اشكال مقاومة الاحتلال ومشاريع التصفية للقضية الفلسطينية.

وثمنت اللجنة الجهود المصرية التي تقوم بها مصر لإنجاز المصالحة الفلسطينية ووقف العدوان الاسرائيلي علي غزة, إضافة إلى موافقة حركة حماس علي الورقة المصرية.

ودعت كافة الاطراف للتجاوب مع هذه الجهود المقدرة لمصر لنخرج جميعنا بمعادلة" رابح –رابح" لكل الاطراف الفلسطينية وذلك من أجل انجاز المصالحة بأقصى سرعة ممكنة, ولحماية المشروع الوطني ومواجهة التحديات التي تواجها القضية الفلسطينية وخاصة ما يسمي بمشروع ترامب "صفقة القرن " وكل المشاريع التصفوية التي تنقص من حقوق شعبنا الوطنية وتهدد الوجود الفلسطيني بأكمله.

وأكدت الجنة المتابعة أن العدوان الاسرائيلي المتكرر علي شعبنا وخاصة العدوان على المسجد الاقصى وقطاع غزة لن ينال من عزيمتنا ،وسنواصل مقاومتنا للاحتلال والاستيطان والتهويد, و ستستمر مسيرات العودة وكسر الحصار كمسيرات شعبية سلمية تعبر عن رفضنا للاحتلال والاصرار علي تحقيق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير, واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة, وعاصمتها القدس ,وحق شعبنا في العودة الي ديارهم التي شردوا منها عام48.

وطالبت اللجنة المتابعة الأمم المتحدة وكل مؤسسات حقوق الانسان في العالم ومنظمات التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ,إلي الاسراع في إرسال لجان التحقيق في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومحاسبته علي هذه الجرائم واعتبرت ان هذه الجرائم لن تسقط مع مرور الزمن وستدفع دولة الاحتلال ثمنا لهذه الجرائم عاجلا أم أجلاً .

هذا وحيت لجنة المتابعة جماهير شعبنا العظيم علي استمرار تدفق الحشود الجماهيرية الواسعة للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار .

ودعت إلي أوسع مشاركة شعبية يوم الجمعة القادم في جمعة " اطفالنا الشهداء " وفي كافة الفعاليات الوطنية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وكل اماكن تواجد شعبنا الفلسطيني .

ودعت لجنة المتابعة الي أوسع حملة للتضامن الدولي ومقاطعة الاحتلال ومعاقبته علي جرائمه المتكررة بحق ابناء شعبنا الفلسطيني .