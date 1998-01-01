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العاروري: لن نسمح بتمرير أي محاولات تمس بإسلامية المسجد الأقصي

الأحد 22 يوليو 2018 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاروري: لن نسمح بتمرير أي محاولات تمس بإسلامية المسجد الأقصي



غزة/سما/

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، إن التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق الأقصى والقدس يتطلب العمل الجاد على إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية، والعمل بروح الشراكة الوطنية، وتكريس كل الجهد لمواجهة مخططات الاحتلال.

وأكد العاروري في تصريح صحفي، أن اقتحام المستوطنين الواسع للمسجد الأقصى والمدعوم ميدانيًا وسياسيًا من حكومة الاحتلال هو أول ترجمات قانون القومية اليهودية، وبداية لمرحلة جديدة من العدوان على مقدساتنا وأهلنا في القدس.

ودعا للنفير الواسع من مدن الضفة الغربية والداخل المحتل إلى المسجد الأقصى لصد إرهاب المستوطنين وعنجهية حكومة الإرهاب الإسرائيلي، مشيداً بصمود وثبات المرابطين والمدافعين عن المسجد الأقصى.

وأعرب العاروري عن ثقته الكبيرة من أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير أي محاولات تمس بإسلامية المسجد الأقصى، مشيراً إلى أننا نعيش في هذه الأيام ذكرى التصدي لمخطط البوابات الإلكترونية.

ودعا الأمة العربية والإسلامية إلى وقفة جادة دفاعًا عن أولى القبلتين وثالث الحرمين، وتوفير أكبر حالة مساندة لصمود أهلنا في القدس.

#القدس #اقتحام #احتلال

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