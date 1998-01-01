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العمادي يعلن عن وظائف لمدرسين من قطاع غزة

الأحد 22 يوليو 2018 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي يعلن عن وظائف لمدرسين من قطاع غزة



غزة/سما/

أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي بالتنسيق مع وزارة التعليم بقطر الأحد عن وجود شواغر لتوظيف معلمين ومعلمات في عديد من التخصصات للوظائف المدرسية في مجالات التعليم.

وأشار العمادي-وفق ما أورده موقع اللجنة على الإنترنت-إلى أن هذا الإعلان يأتي في إطار الجهود التي تبذلها قطر لمساعدة أبناء الشعب الفلسطيني بغزة على وجه التحديد وفي كافة القطاعات وعلى كل المستويات.

وأكد أن مكتب اللجنة بغزة سينسق مع كافة الوزارات والجهات المختصة بقطر من أجل تسهيل وصول المرشحين المقبولين في الوظائف حال اجتيازهم كافة المراحل المحددة من قِبل الوزارة من اختبارات ومقابلات وإجراءات أخرى.

ودعا العمادي كافة المهتمين إلى المسارعة في التسجيل عبر الموقع المخصص (https://tawtheef.edu.gov.qa) وتقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة ليتمكنوا من العمل بدولة قطر في ظل ما تشهده قطر من تطور بكافة المجالات العلمية والتكنولوجية.

وتنفذ اللجنة القطرية عشرات المشاريع الحيوية في قطاع غزة، ضمن منحة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني البالغ قيمتها 407 ملايين دولار، إضافة إلى المنحة التي تبرعت بها خلال مؤتمر القاهرة لإعمار غزة في أكتوبر الأول 2014 والبالغة قيمتها مليار دولار.

وتشمل المشاريع القطرية في غزة كل القطاعات الإنسانية والخدماتية والصحية والتعليمية والإسكان والزراعة والكهرباء.

للاطلاع على الوظائف الشاغرة

https://drive.google.com/file/d/113CVJ3BA7QT-NuozFquTU64b4xmE5Rix/view

 
#وظائف #قطر #معلمين #غزة

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