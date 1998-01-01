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غوتيريش يطالب حماس بالكف عن اطلاق صواريخ وبالونات حارقة على إسرائيل

الأحد 22 يوليو 2018 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش يطالب حماس بالكف عن اطلاق صواريخ وبالونات حارقة على إسرائيل



القدس/سما/

 دعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في بيان، الاسرائيليين والفلسطينيين الى تفادي "نزاع مدمر جديد".

وقال غوتيريس "ابدي قلقي البالغ حيال هذا التصعيد الخطير للعنف في غزة وجنوب اسرائيل. من واجب جميع الاطراف ان تتفادى بالحاح خطر نزاع جديد مدمر".

واضاف "اطالب (حركة) حماس والناشطين الفلسطينيين بالكف عن اطلاق صواريخ وبالونات حارقة وعدم الانجرار لاستفزازات على طول الخط الفاصل" بين اسرائيل وقطاع غزة.
وتابع "على اسرائيل ان تظهر ضبطا للنفس لتجنب اشعال الوضع".

وخلص الامين العام للمنظمة الدولية "اشجع جميع الاطراف على العمل مع الامم المتحدة، وخصوصا منسقها الخاص (نيكولاي ملادينوف) لايجاد مخرج لهذا الوضع الخطير.

#غوتيريس #اسرائيل #حماس

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