الشرطة و الجهاز المركزي للاحصاء يوقعان مذكرة تعاون وتفاهم مشترك

رام الله / سما /

المديرية العامة للشرطة - وقع مدير عام الشرطة الفلسطينية سيادة اللواء حازم عطاالله، و رئيسة الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني معالي الاستاذة علا عوض ، اليوم، مذكرة تعاون وتفاهم تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في العديد من المجالات .



وذكر بيان صحفي مشترك، أن هذه المذكرة وقعت في إطار تعزيز مبدأ الشراكة والتعاون بين الطرفين والتبادل المعرفي والتكنولوجي وتطوير قدراتهما وتنمية المهارات وآليات العمل المشتركة من خلال التثقيف والتوعية في مجال العمل المشترك بالاضافة الى تعزيز اليات التشبيك والتعاون وتبادل الدراسات والابحاث والاحصائيات كما نصت المذكرة على خلق الروابط وفتح قنوات الاتصال و تطوير الكفاءات وبناء الكادر في مختلف المجالات بين الطرفين .



وفي كلمته أكد سيادة اللواء حازم عطا الله ، أن مؤسسة الشرطة تتبنى استراتجية قائمة على الشراكة مع كافة شرائح المجتمع والمؤسسات الحكومية لتحقيق الأمن، وأنها تولي أيضاً أهمية كبيرة لجهاز الاحصاء المركزي باعتباره الجهاز الرسمي الذي انيط به نشر الرقم الاحصائي الفلسطيني الرسمي في كل ما يتعلق بالاحصائيات الوطنية وفقا لقانون الاحصاءات العامة رقم (4) لسنة 2000 .



وأضاف سيادة اللواء حازم عطاالله أن هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز الدور الأمني بما يكفل تحقيق أقصى درجات الأمن لدى المجتمع الفلسطيني وصون حقوق الانسان وحرياته الاساسية للعيش بأمن وكرامة وتقديم افضل الخدمات للمواطنين مرتكزين على التطوير العلمي .



من جهتها ، أشادت معالي الاستاذة علا عوض بالدور الطليعي والمهم الذي تقوم به الشرطة الفلسطينية في سبيل حماية المواطنين وتوفير الأمن والأمان، مؤكدة على أن هذه الاتفاقية تندرج في سياق التعاون البناء بين الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ومؤسسة الشرطة لتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع المميزة والحصول على الاحصائيات استنادا الى السجلات الرسمية المتوفرة لاستخدامها في اعداد الاحصائيات الرسمية الفلسطينية بشان احصاءات الامن والعدالة بشكل دوري والتبادل المعرفي .