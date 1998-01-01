شهاب :تصريحات ليبرمان حول غزة تضليلية

القدس المحتلة/سما/

أكد مدير المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب "أن سياسة الحصار والعدوان التي اتبعها ليبرمان ضد قطاع غزة فشلت فشلاً ذريعاً أمام الصمود الفلسطيني في قطاع غزة.

وشدد شهاب في تصريح صحفي على "أن ليبرمان يحاول الخروج بماء وجهه من خلال تراجعه عن إجراءات تشديد الحصار. لكن عليه أن يعلم أن هذه التصريحات التضليلية لا تنطلي علينا".

وقال شهاب "ليس الهدف من المسيرات الوطنية عودة الأمور إلى ما كانت عليه من قبل، هذه الأساليب الخداعة ستؤدي إلى توسيع المأزق، وعلى العالم كله أن يدرك ذلك.

وشدد شهاب على أنَّ إنهاء الحصار وكسره حق طبيعي للشعب الفلسطيني، ويترتب على ذلك إنهاء كل الإجراءات والسياسات التي بنيت على الحصار.