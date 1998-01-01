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"القدس المفتوحة" و"اللجنة القطرية" توقعان اتفاقية لتوفير منح دراسية للطلبة المقدسيين

الأحد 22 يوليو 2018 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وقع رئيس جامعة القدس المفتوحة د. يونس عمرو، وأمين سر اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس، أمين عام المؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، اليوم الأحد، اتفاقية لتقديم منح دراسية لطلبة جامعة القدس المفتوحة من أبناء محافظة القدس المحتلة.

ووقعت الاتفاقية خلال زيارة قام بها اللواء النتشة إلى مقر رئاسة الجامعة في مدينة رام الله.

وقدم د. عمرو لهم شرحًا مفصلًا عن تاريخ الجامعة، ونشأتها، ومجالات تخصصها، واهتمام الجامعة الخاص بأبناء القدس، وبخاصة في مجال التعليم، مثمنًا الجهود التي يبذلها اللواء النتشة في دعم قطاع التعليم بشكل خاص والقطاعات الأخرى بشكل عام.

من جانبه، أشاد اللواء النتشة بالدور الذي تقوم به جامعة القدس المفتوحة خصوصًا في القدس، مؤكدا أنها صرح تعليمي فلسطيني عريق يفتخر به.

وأكد النتشة أن الاتفاقية التي وقعت مع جامعة القدس المفتوحة، تهدف بشكل أساسي إلى رفع الثقل المادي عن كاهل الطالب المقدسي، مضيفًا ان هذه المساعدات تأتي ضمن توجهات وبرامج اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس.

إلى ذلك، قال مساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة د. محمد شاهين، إن منحة اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس من أهم المنح الخارجية المقدمة لطلبة الجامعة في القدس من حيث حجمها، واستمراريتها، وأثرها الإيجابي على الطلبة وعائلاتهم ومسيرتهم التعليمية.

وأوضح د. شاهين أن هذه المنحة تنفذها الجامعة، وفق نظام محوسب، ومعايير تحددها الجهة المانحة، وبالآلية المعتمدة في إجراءات الجودة.

#القدس المفتوحة #منح دراسية

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