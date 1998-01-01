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الحكم المحلي: توسيع بركة تجميع الأمطار القائمة فى القرارة بـ 25 دونم إضافية

الأحد 22 يوليو 2018 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

اعتمدت اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بوزارة الحكم المحلي، العمل على تخصيص 25دونم لتجميع مياه الأمطار التي تخدم بلدية القرارة وبلدية خان يونس.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المركزية للأبنية بجلستها رقم (26/2018) بتاريخ 018/07/2018م

وبعد الإطلاع على التقارير الفنية المعدة من قبل سلطة المياه واللجان الفنية المختصة، قررت اللجنة المركزية للابنة وتنظيم المدن اعتماد تخصيص 25 دونم لتجميع مياه الأمطار غرب البركة القائمة بالقرارة بمنطقة المواصي البالغ مساحتها 15 دونم لتصبح المساحة الإجمالية بعد الاعتماد 40 دونم

وأوضح م. سعيد عمار رئيس اللجنة المركزية للابنة وتنظيم المدن، بأن الهدف هو إيجاد حل للمعاناة التي تمر بها المنطقة مع كل موسم شتاء؛ نتيجة تعرض الكثير من المنازل والشوارع في المنطقة الغربية للغرق كون مياه الأمطار والسيول تتجمع فيها.

وأكد عمار على أن الهدف من توسيع بركة تجميع مياه الأمطار هو الوقوف بجانب المواطنين ومراعاة مصالحهم أولاً وأخيراً، بما لا يتعارض مع المصالح العامة.

#الحكم المحلي

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