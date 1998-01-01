يوفنتوس يحدد سعر هيجواين وينتظر عرضا من ميلان

وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس حدد سعر جونزالو هيجواين في 60 مليون يورو، وينتظرون عرضا من ميلان الإيطالي.

وقد وقع بيانكونيري مع كريستيانو رونالدو من ريال مدريد، لذلك يبدو أن بيبيتا هو فائض عن المتطلبات. وقد ارتبط ارتباطاً وثيقاً بلم شمله مع مدربه السابق في نابولي ساري في تشيلسي ، لكن الروسونيري أبدى اهتمامه أيضاً.

وذكرت صحيفة “لا جازيتا سبورتيفا” الإيطالية هذا الصباح أن المدير الفني القادم ليوناردو هو من أشد المعجبين بهيجواين، وحاول نقله إلى باريس سان جيرمان.

يوفنتوس مستعدون لقبول عرض يصل إلى 60 مليون يورو، وهو مبلغ قد يكون في متناول ميلان الجديد، تحت إدارة إليوت المالك الجديد.

إذا تم بيع نيكولا كالينيتش وربما بعض اللاعبين الآخرين ، فبإمكان ميلان جمع الأموال اللازمة للمزايدة ، لذا ينتظر “بيانكونيري” عرضًا من ميلان.