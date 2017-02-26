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كوفاسيتش يبلغ لوبيتيجي بإصراره على مغادرة ريال مدريد

الأحد 22 يوليو 2018 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوفاسيتش يبلغ لوبيتيجي بإصراره على مغادرة ريال مدريد



وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن لاعب خط الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش قد اجتمع يوم الجمعة الماضي بالمدرب الجديد لريال مدريد جوليان لوبيتجي حيث أبلغه بإصرار برغبته في الرحيل عن ريال مدريد هذ الصيف.

وكان الاجتماع قصير المدة ووديا للغاية، إذ رغم محاولات لوبيتجي في شرح أفكاره للاعب ودوره فيها، إلى أنه أظهر عزم غير مسبوق على مغادرة القلعة البيضاء هذا الصيف، عزم يؤكده قطعه لعطلته بعد 5 أيام فقط على نهاية كأس العالم من أجل توضيح موقفه للنادي.

ويرى الكرواتي الدولي أن فرصه تبقى محدودة في نيل مركز أساسي حتى مع المدرب الجديد، في ظل تواجد، مودريتش، كاسيميرو، وكروس… و لارغبة له في مواصلة لعب دور البديل الذي شغله خلال 3 سنوات الماضية، في ظل توفره على عروض من أندية آخرى أكثر قيمة، وضمانات على لعب دور أساسي، يرى لاعب خط الوسط الشاب أن وقت تغيير الأجواء قد حان.

كوفاسيتش (24 عاما) يحظى باهتمام أندية مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، يوفنتوس، وليفربول…، رغبته بعد العُطلة هي بدء الموسم مع ناديه الجديد، وأمام إصراره ريال مدريد يفكر مبدئياً بفتح الباب لرحيله مقابل مبلغ 50 مليون يورو على أقل تقدير.

#كوفاسيتش #ريال مدريد

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