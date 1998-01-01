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توماس توخيل يؤكد تمسكه برابيو لكن..!

الأحد 22 يوليو 2018 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
توماس توخيل يؤكد تمسكه برابيو لكن..!



وكالات / سما /

لا تزال الشكوك قائمة بشأن بقاء أدريان رابيو مع باريس سان جيرمان. لاعب الوسط الفرنسي، الذي يتبقى عامه واحج في عقده مع النادي الباريسي، هو أحد أهداف برشلونة الرئيسية في سوق الانتقالات هذا الموسم، رغم أنه يبدو أن النادي الفرنسي لن يسمح له بالخروج هذا الصيف.

وقال مدربه الجديد توماس توخيل مدربه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة الودية التي خسرها فريقه أمام بايرن ميونخ: “مستقبله بين يديه ، يجب عليه التجديد، أو البحث عن تحد جديد”.

“بالطبع أحب أن يستمر معانا، الكل يعرف مدى جودته، وهامش التطور أمامه كبير جدا. الامر متروك له. القرار خاص به. وبالنظر الى وضعه التعاقدي يجب عليه أن يقرر ما إذا كان سيستمر معنا، أو يريد تحديا جديدا.”

وبدأ لاعب خط الوسط 71 دقيقة في المباراة الأولى في كأس الأبطال الدولية، التي خسرها النادي الباريسي (3ـ1).

#توماس توخيل #أدريان رابيو

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