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جون تيري يضع حدا لمسيرته الكروية

الأحد 22 يوليو 2018 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
جون تيري يضع حدا لمسيرته الكروية



وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن المدافع الإنجليزي جون تيري سيدخل مرحلة جديدة في مسيرته المهنية، حيث قرر إعلان اعتزاله كرة القدم، ومن المتوقع أن يدخل عالم التحليل الرياضي، على غرار مواطنيه جاري نيفيل، وجيمي كاراجر

وترك تيري أستون فيلا رسمياً عندما انتهى عقده في يونيو الماضي، وتلقى عروضاً للبقاء في اللعبة كلاعب من جميع أنحاء العالم. ولكن بعد مسيرة متألقة، ومثيرة للجدل في بعض الأحيان، قرر الآن أن يعلق حذائه.

وكان جون تيري ينوي أن يشق طريقه في عالم التدريب، إلا أن عرضا من شبكة “سكاي سبورت” جعله يعيد التفكير في توجهاته المستقبلية.

ووفقا لنفس المصدر أسطور تشيلسي لديه عرض مغري للاشتغال كمحلل رياضي في الشبكة، ليحل محل تيري هنري الذي كان ضمن الطاقم التدريبي لمنتخب بلجيكا الحاصل على المركز الثالث في كأس العالم بروسيا.

جون تيري الذي توج مع البلوز بـ خمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ،ولقب كأس إنجلترا 4 مرات، وثلاث بطولات لكأس رابطة المحترفين، إلى جانب الدوري الأوروبي، ودوري أبطال أوروبا، لم يحسم قراره بعد بهذا الشأن، ما بين دخول عالم التدريب أو تأجيل الأمر بقبول عرض “سكاي سبورت”، لكن المؤكد أنه لن يستمر كلاعب.

#جون تيري

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