جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الصحة

8 أغذية تحفز الدورة الدموية.. وتضمن سلامتها

الأحد 22 يوليو 2018 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
8 أغذية تحفز الدورة الدموية.. وتضمن سلامتها



وكالات / سما /

 تساعد دورة الدم جسم الإنسان على العمل بشكل سليم كما تقيه من متاعب صحية عدة، ولذلك ينصح الخبراء بتناول أغذية تساعد على تدفق السائل الحيوي بسلاسة في الشرايين والأوردة.

ويزود الدم المتنقل في جسم الإنسان مختلف الأعضاء بالأوكسجين، كما يضمن استقرار درجة الحرارة وتفادي أمراض خطيرة، وفق ما نقلت "بولد سكاي".

ولضمان دورة دموية سليمة، ينصح خبراء التغذية بتناول البرتقال والمكسرات والثوم والنباتات مثل البقدونس والشاي الأخضر والشوكولاتة السوداء وجذور الشمندر وأسماك المياه الباردة.

وتستطيع أسماك المياه الباردة مثل السلمون تحفيز الدورة الدموية في الجسم بفضل ما تحتوي عليه من "أوميغا 3" وهي أحماض ضرورية تقي من اللزوجة في صفائح الدم، وبالتالي فإن تناول السمك لمرتين على الأقل في الأسبوع مفيد جدا.

وفي المنحى نفسه، يساعد البرتقال على حصول الدورة الدموية بسلاسة من خلال فيتامين "سي" الذي يسهل عملية نقل الدم من الشرايين إلى الخلايا.

أما جذور الشمندر التي تحضر عادة في الأطباق بمثابة سلطة فلها فائدة كبيرة أيضا بالنظر إلى ما تحتوي عليه من نترات تساعد على توسيع الشرايين الناقلة للدم.

ولأن العناصر المضادة للأكسدة تضمن تدفق الدم بسهولة في الجسم، يُنصح أيضا بتناول الشوكولاتة السوداء والشاي الأخضر.

#الدورة الدموية #أغذية

أخبار ذات صلة

العلكة تحفز الدماغ على التفكير

أغذية ضارة تقتل العضلات

التفاؤل يقوى القلب والأوعية الدموية

7 أغذية تصاحبك في رحلة فقدان الوزن

تناول أغذية غنية بالألياف ينقص الوزن

أجهزة إزالة الجلطات الدموية أفضل لصحة المريض

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل : طرف اخر غير حماس قتل الجندي قرب سياج غزة الفاصل

هذه أبرز بنادق القنص التي تستخدمها المقاومة في غزة (شاهد)

الاحتلال يوصي بفتح كرم ابو سالم وتوسيع منطقة الصيد ..ومصر انقذت حماس من التصفية

وديعة مالية لدى عائلة فلسطينية تنتظر أصحابها منذ 103 أعوام!

مسيرة حاشدة في رام الله تطالب السلطة برفع العقوبات عن غزة

هندوس يقتلون مسلما تقديسا للبقر

مسؤول في "فتح": الحركة موافقة على ورقة "المصالحة" المصرية

الأخبار الرئيسية

غالانت - ارشيف

وزير الإسكان الإسرائيلي: إسرائيل ستقضي على حماس في الحرب القادمة

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان: سنفتح معبر كرم أبو سالم الثلاثاء ونوسع مساحة الصيد إذا استمر الهدوء على حدود قطاع غزة

مسيرة العودة - غزة

غزة وإسرائيل: جولة القتال الحالية انتهت بانتظار المعركة الكبرى

اقتحام الاقصى - ارشيف

صور .. اكثر من الف مستوطن يقتحمون الأقصى في ذكرى ما يسمى بخراب الهيكل

هنية والاحمد - ارشيف

خلافات «جوهرية» بين فتح وحماس على الورقة المصرية تبدد آمالاً بمصالحة فلسطينية قريباً