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العميد والصداقة يستعدان للموسم الجديد

الأحد 22 يوليو 2018 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
العميد والصداقة يستعدان للموسم الجديد



غزة / سما /

بدأ فريق غزة الرياضي لكرة القدم الاستعداد للموسم الجديد 2018-2019 على ملعبه في منطقة السودانية بقيادة المدرب محمود المزين، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وأنصار النادي.

وأطلع الجهاز الفني اللاعبين على برنامج الإعداد، وأهداف الموسم القادم. وكان الرياضي وقع عقوده مع الحارسين إسماعيل المدهون، وموسى الريفي، ونجم الوسط باسل الأشقر، والتجديد مع فادي العراوي، وثائر أبو عبيدة.

من جهة أخرى، بدأ الصداقة تدريباته بقيادة حسام النجار، بحضور إدارة النادي. وقال النجار إن الجهاز التدريبي يتطلع بناء فريق للمستقبل، ثم المنافسة على الألقاب في سياقٍ موازٍ.

وكان النادي كشف عن جهازه التدريبي الذي يضم، إلى جانب النجار مدرباً, سامي سالم مساعداً وقائداً للفريق, وأمير عطا الله مدرباً لحراس المرمى, وعبد الرحمن حمدان مديراً ادارياً, وعز الدين الحسني معالجاً, وحمدي الخطيب للعهدة.

إلى ذلك، اتفق نادي الوفاق، مع بسام أبو الصادق لقيادة فريق الكرة الأول، في منافسات الموسم الجديد في دوري الدرجة الثانية" غزة والشمال، فيما تم اختيار عليان الزيتونية مساعدا له.

 
#غزة الرياضي #الصداقة

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