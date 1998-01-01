انتخاب مجلس إدارة لنادي الأمل برئاسة أيمن ابو ليلة

غزة / سما /

انتخبت اللجنة العمومية لنادي الأمل الرياضي بخان يونس مجلس إدارة جديد للدورة القادمة 2018-2022، وذلك بالتزكية، في أجواء ديمقراطية وبحضور ومشاركة أعضاء الجمعية العمومية وممثل عن وزارة الشباب والرياضة.

وتم استعراض الإنجازات والمشاريع التي حققها المجلس الماضي، بالإضافة لقراءة البيان الإداري والمالي لدورة عام 2014 إلى 2018، وتم إقرارها من اللجنة العمومية.

والفائزون هم: أيمن يوسف أبو ليلة، حمدي موسى شعت، مصطفى علي رمضان، حسن فوزي العقاد، سامي محمد أبو الخير، علي يونس كلاب، معاذ أحمد حمدان، محمد سفيان الشريف، إيهاب ماهر أبو موسى، وعلي صبحي مقداد، طارق محمد.