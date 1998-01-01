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مقتل مسلم هندى بتهمة تهريب الابقار المقدسة!

الأحد 22 يوليو 2018 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل مسلم هندى بتهمة تهريب الابقار المقدسة!



وكالات / سما /

قالت الشرطة الهندية إن مواطنا مسلما تعرض للضرب حتى الموت على أيدي مجموعة من الأشخاص غرب البلاد، بسبب مزاعم تهريبه الأبقار التي تعد مقدسة في الدولة ذات الأغلبية الهندوسية.

وأضافت الشرطة أن الحشد اعترض رجلين يحملان بقرتين عند منتصف الليل في منطقة غابات بألوار بولاية راجستان، وشرعا في لكمهما وضربهما بالعصي.

ونقلت أسوشيتد برس، السبت، عن مصدر بالشرطة قوله أن أحد الرجلين تمكن من الفرار بينما نقل الآخر إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء وفاته عند وصوله.

وكانت أعلى محكمة في البلاد أصدرت نداءات لاتخاذ خطوات فورية لوقف مثل هذه الحوادث المتكررة.

#مسلم #الهند #بقر

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