جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

من هي الشعوب الاطول عمرا!

الأحد 22 يوليو 2018 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
من هي الشعوب الاطول عمرا!



وكالات / سما /

أظهرت إحصائيات حديثة، أن اليابانيين ما يزالون من أطول الشعوب عمرا، إلا أن الخبراء يخشون التداعيات السلبية للشيخوخة والعزوف عن الإنجاب في البلاد.

وكشفت أرقام لوزارة الرعاية الاجتماعية في اليابان، الجمعة، أن سكان البلاد حافظوا على الصدارة العالمية في معدل أمد الحياة خلال سنة 2017، وذلك بعمر يصل في المتوسط إلى 87.26 عام.

وتظهر الأرقام أن أمد الحياة في اليابان يشهد تقدما إذ ارتفع بنسبة 0.12 في المئة خلال 2017 مقارنة بعام 2016، وهو ما أرجعته الوزارة إلى مستويات الرعاية الطبية الجيدة وتحسن الوعي الصحي لدى المواطنين، وفق ما نقل موقع "جابان تايمز".

وتعاني اليابان أزمة سكانية جراء تزايد نسبة المسنين وتراجع معدلات الفئات السنية الشابة، وهو ما يثير مخاوف بشأن رعاية كبار السن، وتأمين الموارد البشرية اللازمة للاقتصاد الياباني.

ويعد أمد الحياة واحدا من المعايير العالمية المعتمدة لتقييم مستوى التنمية البشرية في أي بلد بالنظر إلى كونه مرتبطا بشكل وثيق بجودة التغذية والرعاية الطبية.

#الشعوب #اليابان

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل : طرف اخر غير حماس قتل الجندي قرب سياج غزة الفاصل

هذه أبرز بنادق القنص التي تستخدمها المقاومة في غزة (شاهد)

الاحتلال يوصي بفتح كرم ابو سالم وتوسيع منطقة الصيد ..ومصر انقذت حماس من التصفية

وديعة مالية لدى عائلة فلسطينية تنتظر أصحابها منذ 103 أعوام!

مسيرة حاشدة في رام الله تطالب السلطة برفع العقوبات عن غزة

هندوس يقتلون مسلما تقديسا للبقر

مسؤول في "فتح": الحركة موافقة على ورقة "المصالحة" المصرية

الأخبار الرئيسية

غالانت - ارشيف

وزير الإسكان الإسرائيلي: إسرائيل ستقضي على حماس في الحرب القادمة

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان: سنفتح معبر كرم أبو سالم الثلاثاء ونوسع مساحة الصيد إذا استمر الهدوء على حدود قطاع غزة

مسيرة العودة - غزة

غزة وإسرائيل: جولة القتال الحالية انتهت بانتظار المعركة الكبرى

اقتحام الاقصى - ارشيف

صور .. اكثر من الف مستوطن يقتحمون الأقصى في ذكرى ما يسمى بخراب الهيكل

هنية والاحمد - ارشيف

خلافات «جوهرية» بين فتح وحماس على الورقة المصرية تبدد آمالاً بمصالحة فلسطينية قريباً