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المقاومة الشعبية تدين اقتحام الأقصى وتطالب بتحرك عربي واسلامي

الأحد 22 يوليو 2018 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة الشعبية تدين اقتحام الأقصى وتطالب بتحرك عربي واسلامي



القدس المحتلة / سما /

أدانت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين اقتحام ما يقارب 1000 مستوطن صهيونى لباحات المسجد الأقصى، وإقامة صلوات تلمودية داخله، مطالبة بتحرك عربي وإسلامي لإنقاذ المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وأكدت الحركة في بيان لها اليوم الاحد الموافق , أن هذه الاعتداءات لا تمس بالمسجد الأقصى وحسب وإنما هي مساس بمشاعر العرب والمسلمين في أنحاء العالم.

وطالبت بتدخل فوري من قِبل الحكومات والشعوب العربية والإسلامية لوقف هذه الاعتداءات، معتبرًا أن هذه الاعتداءات تشكل خرقًا فاضحًا لكافة المواثيق والأعراف التي تكفل الحفاظ على قدسية المقدسات، وعدم المساس بها.

ودعت الحركة , المنظمات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسئولياتها اتجاه هذه الجرائم التي يقوم بها المستوطنون بدعم مباشر من حكومة الاحتلال المتطرفة، داعيًا إلى تحرك شعبي وفصائلي لكبح جماح هذه المجموعات المتطرفة، وحماية الأقصى والمقدسات.

#المقاومة الشعبية #الأقصى

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