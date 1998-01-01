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بلدية غزة تناقش الآثار البيئية والاجتماعية لمشروع صرف صحي بالشيخ عجلين

الأحد 22 يوليو 2018 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

ناقشت بلدية غزة الآثار البيئية والاجتماعية لمشروع إنشاء شبكة صرف صحي بمنطقة الشيخ عجلين جنوب غرب المدينة خلال لقاء عقدته بمركز رشاد الشوا الثقافي ضمن جهودها لتعزيز العمل التشاركي مع المواطنين .

وشارك في اللقاء؛ مدير دائرة إعداد وتطوير المشاريع في البلدية م . حمودة حمودة، ومدير دائرة الصرف الصحي م محمد الإمام، وطاقم من مهندسي الإدارة العامة للهندسة والتخطيط في البلدية ، وممثلين عن لجنة المنطقة، وجمع غفير من أهالي المنطقة .

وقدم م . مهند صالحة من دائرة إعداد المشاريع في البلدية شرحا عن المشروع وقال: إن المشروع يهدف لحل مشكلة الصرف الصحي في منطقة الشيخ عجلين والقضاء على آبار الصرف الصحي في المنطقة وربط الشبكة الجديدة بمحطة الصرف الصحي رقم 11 المجاورة للمنطقة .

وأضاف أن التكلفة المتوقعة للمشروع تصل لـ ( 173) ألف يورو بتمويل من صندوق تطوير _ برنامج تطوير البلديات ( المرحلة الثالثة ) ومن المتوقع أن يتم البدء في تنفيذه في منتصف شهر سبتمبر / أيلول المقبل .

بدوره أوضح م . محمد الإمام أن المشروع يشمل تمديد شبكة صرف صحي في منطقة الشيخ عجلين ومحيط محطة الصرف الصحي رقم 11 بطول 2600 متر وبأقطار تبدأ من 8 إنش وحتى 18 إنش بالإضافة إلى تركيب مناهل في المنطقة .   

وأضاف أن المشروع يحل مشكلة الآبار الامتصاصية وانتشار البعوض والمكاره الصحية وتلوث الخزان الجوفي الناجم عن حقن مياه الصرف الصحي في باطن الأرض وكذلك تصريف مياه الصرف الصحي لمحطة رقم 11 في المنطقة ثم رفعها للمحطة المعالجة المركزية جنوب المدينة .

وجرى خلال اللقاء الـتأكيد على أهمية تعاون المواطنين مع البلدية، وبحث سبل تلافي أي مشاكل قد تنتج أثناء عملية التنفيذ وسبل تعزيز التواصل بين البلدية والمواطنين من خلال مكتب الإشراف الميداني الذي سيقام للإشراف على المشروع.

وأتفق المشاركون على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدية والمواطنين في المنطقة خلال فترة تنفيذ المشروع ومعالجة أي مشاكل قد تطرأ والإسراع في إنجاز المشروع وفقا للمدة المحددة له.

#بلدية غزة

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