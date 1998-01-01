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كاجراء روتيني إخضاع "هدية بوتن" لترامب لفحص أمني

الأحد 22 يوليو 2018 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاجراء روتيني إخضاع "هدية بوتن" لترامب لفحص أمني



وكالات - سما -

كاجراء روتيني  لاغير هكذا برر البيت الابيض  الفحص الامنى للكرة التى قدمها الرئيس الروسي لنظيره الامريكي فى قمة هلنسكي".

وتقول السلطات الأميركية إن مثل هذه الفحص يسري على جميع الهدايا المقدمة للرئيس.

وقدم بوتن كرة قدم إلى ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد لقائهما هذا الأسبوع في فنلندا.

وقال ترامب إنه سيعطي الكرة لابنه بارون (12 عاما)، وهو أحد مشجعي كرة القدم.

وغرد السناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، وهو أحد منتقدي بوتن، قائلا إنه بعد تبادل الآراء ستخضع الكرة للفحص و "لن يُسمح بها في البيت الأبيض".

وتعليقا على ذلك قال مدير المخابرات الأميركية دان كوتس، في مؤتمر أمني، إنه متأكد من أن الكرة "يجرى فحصها بعناية شديدة".

#ترامب #بوتين #فحص امني

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