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وزير الإسكان الإسرائيلي: إسرائيل ستقضي على حماس في الحرب القادمة

الأحد 22 يوليو 2018 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الإسكان الإسرائيلي: إسرائيل ستقضي على حماس في الحرب القادمة



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الإسكان في حكومة الاحتلال يوآف غالانت اليوم الأحد، إن إسرائيل حال قررت الحرب ضد حماس، فإنها ستقضي عليها وستسحقها.

ونقلت القناة السابعة العبرية، عن الوزير غالانت زعمه أن "إن إيران تدفع حماس لحرب استنزاف ضد إسرائيل بالجنوب"

وأضاف : " سنواصل الرد بقوة على أي استفزازات من حركة حماس، ولن نسمح ببقاء الوضع بهذه الصورة بغلاف غزة". 

ودخلت التهدئة منتصف ليل الجمعة-السبت حيز التنفيذ بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل بعد ساعات من التصعيد وإطلاق النار المتبادل والذي أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين، ومقتل جندي إسرائيلي.

ورغم التهدئة، فقد استهدفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي أمس السبت نقطة رصد للفصائل الفلسطينية شرق مدينة غزة، لكن لم تُسجل أي إصابات.

#غالانت #حماس #حرب #غزة

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